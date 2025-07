Botafogo anuncia venda do zagueiro Jair para clube europeu

O Botafogo anunciou, na manhã desta sexta-feira (11), a venda de Jair ao Nottingham Forest, da Inglaterra. O zagueiro de 20 anos, que assinou com o clube inglês por cinco temporadas, foi negociado por 12 milhões de euros (R$ 78 milhões).

- O Botafogo concluiu a venda do zagueiro Jair ao Nottingham Forest-ING. O Glorioso agradece ao defensor por toda a entrega e determinação durante o tempo que vestiu a #GloriosaCamisa e deseja sucesso na carreira - publicou o Botafogo.

Jair deixa o Botafogo e acerta com o Nottingham Forest (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Jair foi contratado pelo Botafogo em janeiro deste ano, e disputou 22 jogos com a camisa alvinegra, com um gol e uma assistência.

Diretor de futebol do Nottingham Forest enaltece Jair

O Nottingham Forest, no mesmo tempo em que o Botafogo anunciou a venda, confirmou a contratação de Jair. Ross Wilson, diretor de futebol do clube, enalteceu o atleta.

- Jair é um jovem talento que mostrou qualidade durante seu tempo no Brasil, e estamos felizes por termos garantido sua contratação. Jair floresceu no Brasil e agora tem novas ambições com sua transferência para a Premier League. Sabemos que ele será muito bem recebido no grupo aqui em Nottingham - disse o dirigente.

No Nottingham Forest, Jair irá reencontrar Igor Jesus, que também deixou o Alvinegro para jogar pelo time da Inglaterra.