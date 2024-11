Taça da Libertadores. (Foto: Carl de Souza/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 14:42 • Rio de Janeiro

Ídolo do futebol brasileiro, Rivaldo destacou o favoritismo do Botafogo afirmando que o clube carioca está em uma posição privilegiada sobre as outras equipes na Libertadores e no Brasileirão. Em entrevista à Betafir, o ex-jogador afirmou que com o futebol que vem apresentando, o Glorioso tem tudo para se consagrar campeão das duas competições.

▶️ Botafogo 2024 x Flamengo 2019: quem investiu mais em contratações?

▶️ Botafogo adia show do Forfun para jogar no Nilton Santos contra o Vitória

– O Botafogo disparou agora com a última vitória, o time carioca está jogando muito bem, com transições ofensivas equilibradas e muita ofensividade.

Relembrando sobre a situação ocorrida em 2023 no Brasileirão, onde o Botafogo estava com uma vantagem de mais de 15 pontos sobre o segundo colocado e acabou perdendo o título para o Palmeiras, o ex-jogador falou que a equipe da General Severiano aprendeu com os erros, e deve levar os dois títulos disputados neste final de temporada.



– Acredito que não vai acontecer de novo o que ocorreu ano passado com o Botafogo, o time aprendeu e a situação serviu de exemplo para o time não repetir isso e ficar com o título. Acho que o Botafogo vai ser campeão, se manter a maneira como tem jogado. O time só precisa se cuidar para não perder jogos bobos. Mas acho que o Botafogo deve vencer o Brasileirão e tem tudo para conquistar a Libertadores se continuar jogando assim. - destaca Rivaldo, à Betfair.

O Alvinegro enfrenta o Atlético-MG pelo título continental, no dia 30 de novembro, no Monumental de Núñez, em Buenos Aires, em final inédita da competição. Antes disso, entra em campo no próximo sábado (8), contra o Cuiabá, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos, a partir das 16h30m (de Brasília). O equipe de Artur Jorge busca manter a vantagem no topo da tabela, com 67 pontos, seis a mais que o Palmeiras, segundo colocado com 61.

Atlético-MG e Botafogo se enfrentarão na final da Libertadores 2024, em Buenos Aires. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte