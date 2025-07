No intervalo do duelo entre Botafogo e Vitória, nesta quarta-feira (16), no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro, um ídolo recente da história do Alvinegro foi homenageado pela SAF: Igor Jesus, atacante, que deixou o clube recentemente rumo ao futebol europeu.

O atacante campeão do Brasileirão e da Libertadores em 2024 recebeu das mãos dos diretores Alessandro Brito e Léo Coelho uma placa agradecendo pela ótima passagem. Eles cumprimentou a torcida, fez a tradicional comemoração e tirou fotos.

Igor Jesus fez sua última exibição com a camisa do Botafogo no Mundial de Clubes, na eliminação para o Palmeiras. Ele defenderá o Nottingham Forest, da Inglaterra, equipe que disputa a Premier League.

O antigo camisa 99 do elenco agora comandado por Davide Ancelotti vinha sendo um dos destaques do Glorioso no ano. Referência no ataque, foi importante nas classificações às oitavas de final da Copa do Brasil e da Libertadores, além da brilhante campanha nos Estados Unidos.

Com a camisa alvinegra, Igor Jesus disputou 59 jogos, com 17 gols marcados e seis assistências. Ele foi contratado para o segundo semestre de 2024 após passagem de destaque pelo Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes.

Os holofotes no país o levaram ao posto de atacante da Seleção Brasileira sob o comando de Dorival Júnior. Igor Jesus vestiu a camisa da Amarelinha em quatro oportunidades e marcou um gol pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.