Estêvão pode ser o diferencial do Palmeiras na luta pelo Brasileirão

(Foto: Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Vitor Coelho Palhares e Rafaela Cardoso • Publicada em 06/11/2024 - 04:30 • São Paulo (SP)

Agora é mais foco do que nunca. Após dois tropeços nos últimos dois jogos, no empate com o Fortaleza e na derrota para o Corinthians, o Palmeiras não pode mais perder pontos na busca pelo tricampeonato brasileiro. Para isso, conta com uma joia inspirada e que vem se destacando: o atacante Estêvão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Seleção Brasileira

Suas duas recentes convocações para a Seleção Brasileira comprovam a boa fase do jovem de 17 anos, que busca uma vaga na ponta direita da equipe comandada por Dorival Júnior. E estar entre os principais jogadores do país pode ajudar Estêvão a desenvolver seu futebol de uma forma diferente, já que atuará ao lado de vários astros que atuam na Europa.

Números impressionantes

Estêvão faz sua primeira temporada completa como titular do Palmeiras. Desde que passou a ser utilizado com mais frequência pela comissão técnica, após o título do Paulistão, os números do jovem decolaram. Com a titularidade na equipe de Abel Ferreira, inclusive, já conseguiu assumir a artilharia do Brasileirão, ao lado de Pedro, do Flamengo, com 11 gols, e ainda restam seis rodadas para o fim do campeonato.

Além dos ótimos números no Brasileirão, Estêvão tem, no geral,13 gols e nove assistências na temporada, podendo superar o ex-companheiro de equipe Endrick, que está no Real Madrid, caso ainda balance as redes nesta reta final de campeonato.

➡️Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

Marca histórica

Restam seis partidas para o final do Brasileirão. Com isso, o palmeirense pode se tornar o único jogador com menos de 18 anos a se tornar o artilheiro do campeonato.

Até o momento, desde 1937, três jogadores foram artilheiros da competição - contando os torneios unificados - com 19 anos: Ferreti (Botafogo), na Taça Brasil de 1968; Amoroso (Guarani), em 1994; e Keirrison (Coritiba), em 2008.

Desafios Palmeiras

É verdade que a missão do Palmeiras em busca da taça deste ano do Brasileirão não é fácil. Até o final do campeonato, o time de Abel Ferreira precisa fazer uma campanha praticamente perfeita, além de contar com tropeços do líder Botafogo. No entanto, ainda há um duelo direto contra o Glorioso, no Allianz Parque, o que pode dar um certo ânimo aos paulistas.

Diferença para o líder

Nesta reta final, o Botafogo tem seis pontos de vantagem para o Palmeiras. Ou seja, apesar de ainda ter um confronto direto entre as equipes, o Verdão precisa vencer um jogo a mais que o rival direto na luta pelo título e, é claro, ser superior nos critérios desempate.