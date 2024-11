Botafogo 2024 x Flamengo 2019: quem investiu mais em contratações?

O ano de 2019 do Flamengo foi o primeiro da gestão de Rodolfo Landim, presidente do clube até os dias atuais. Em valores, a primeira janela de transferências foi marcada pela contratação de Giorgian de Arrascaeta, a mais cara de toda a temporada. No meio do ano, sob o comando do técnico Jorge Jesus, chegou Gerson, o segundo maior investimento. Ao total, o Rubro-Negro gastou R$ 192,5 milhões em oito jogadores naquele ano. Em valores corrigidos pela inflação, o montante corresponderia a R$ 257.648.449,63 atualmente.