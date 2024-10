Jogadores do Botafogo após a vitória sobre o Red Bull Bragantino (Foto: Joisel Amaral/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 27/10/2024 - 04:00 • Rio de Janeiro (RJ)

A vitória por 1 a 0 sobre o Red Bull Bragantino rendeu ao Botafogo um importante feito no Brasileirão. O Glorioso chegou aos 64 pontos na competição e igualou a melhor campanha de sua história nos pontos corridos, conquistada no ano passado. Mais que isso, a resiliência diante do Massa Bruta e a liderança isolada do Campeonato Brasileiro mostram que a equipe está pronta para atingir o objetivo final.

▶️ Botafogo diz que Artur Jorge foi alvo de xenofobia contra o Bragantino

A pontuação conquistada pelo Alvinegro nesta temporada certamente tem um gosto diferente da passada. Enquanto o recorde deste ano foi atingido em um momento de alta do time - líder do torneio nacional e virtual finalista da Libertadores -, em 2023 o sentimento foi amargo, com o fim de uma campanha que ficou aquém do que prometia.

A diferença não fica apenas nos momentos, mas também na postura da equipe. Após os traumas do último Brasileirão, com resultados adversos nos instantes finais de partidas decisivas, o Botafogo agora se mostra letal. O time de Artur Jorge teve paciência para superar um Bragantino fechado, em um jogo menos inspirado do ataque alvinegro. O gol de Gregore aos 41' do segundo tempo recompensou a compostura apresentada.

Assim, é praticamente certo que estes 64 pontos conquistados em 31 rodadas se somarão a muitos outros nos jogos restantes. Além disso, o Glorioso chega à reta final do Campeonato Brasileiro com a moral inabalada e a maturidade de quem é o grande favorito a conquistar o título mais importante do território nacional em 2024.

O que vem por aí?

Antes de seguir em busca do Brasileirão, o Botafogo entra em campo rumo a outro sonho. O Alvinegro viaja até Montevidéu para encarar o Peñarol no jogo de volta das semifinais da Libertadores. Na ida, goleada do Glorioso por 5 a 0 no Nilton Santos e vaga encaminhada à decisão continental.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Jogadores do Botafogo comemoram vitória sobre o Red Bull Bragantino pelo Brasileirão (Foto: Joisel Amaral/AGIF)