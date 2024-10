Jogadores do Botafogo comemoram gol de Gregore sobre o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: Vitor Silva/ Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 14:53 • Rio de Janeiro

O Botafogo venceu o Bragantino por 1 a 0, no último sábado (26), no Nabizão. Com gol de Gregore, o Glorioso conquistou três pontos importantes fora de casa para se manter na liderança no Brasileirão antes da decisão contra o Peñarol, pela Libertadores. Depois do gol do volante, Thairo Arruda, CEO do Botafogo, comemorou o resultado nas redes sociais

➡️ Vai poupar? Artur Jorge planeja Botafogo para duelo com o Peñarol

➡️ ANÁLISE: Maduro, Botafogo atinge campanha histórica no Brasileirão

O camisa 26 chegou ao Alvinegro no início de 2024 e tem se tornado um dos pilares da equipe neste temporada. De volta ao Brasil, depois de três temporadas no Inter Miami, da MLS, o jogador tem sido um dos jogadores mais regulares no time de Artur Jorge, mas só marcou o seu primeiro gol neste sábado.

Em publicação nas redes sociais, Thairo Arruda cobrou Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, pela convocação de Gregore, chamado de 'pitbull', pela torcida.

– Alô Dorival, tem Pitbull pedindo passagem

Veja a publicação

Depois da partida, o volante falou sobre a sensação de ter marcado o seu primeiro gol com a camisa alvinegra e falou sobre a Seleção.

– O intuito do nosso time é manter o padrão dentro e fora de casa. Acho que conseguimos. O propósito foi buscar o gol desde o começo e, graças a Deus, fui feliz. Estou feliz pelo momento do clube, dos colegas, muitos estão passando por grandes momentos, inclusive, recebendo chances na Seleção. Porém, a gente precisa ter foco, jogo a jogo, para alcançar nossos objetivos.

Jogadores do Botafogo comemoram vitória contra o Bragantino no estádio Nabi Abi Chedid pelo Campeonato Brasileiro A 2024. (Foto: Joisel Amaral/AGIF)

O Botafogo volta a campo nesta quarta-feira (26), pelo jogo de volta das semifinais da Libertadores, contra o Peñarol, em Montevidéu. O Glorioso tem a vantagem de cinco gols no placar, em goleada histórica no Nilton Santos, na partida de ida. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).