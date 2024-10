Peñarol x Botafogo: clubes que golearam na semifinal da Libertadores foram campeões

O Botafogo encara o Peñarol pela semifinal da Libertadores. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O Botafogo entra em campo, nesta quarta-feira (30), contra o Peñarol, pelo jogo mais importante da história do clube. Mesmo com os imbróglios envolvendo a Conmebol e o clube uruguaio, a partida de volta da semifinal da Libertadores acontecerá a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu, com ambas as torcidas presentes. Com a goleada no Nilton Santos, o Glorioso pode entrar em grupo seleto da elite do futebol.

No jogo de ida da semifinal, a equipe de Artur Jorge fez o jogo que marcará a trajetória do clube na competição, ao golear a equipe uruguaia por 5 a 0 e praticamente consagrar a vaga na final do torneio continental pela primeira vez. Na ocasião, Savarino, Barboza, Luiz Henrique e Igor Jesus marcaram os gols da noite.

Essa fase da Libertadores costuma dar spoilers do que os torcedores podem esperar da grande final, em termos de desempenho e resultado. Não é a primeira vez que goleadas na semifinal podem definir o rumo no resto da competição.

Depois de empatar sem gols no jogo de ida, o Atlético Nacional, da Colômbia, goleou o Danubio, do Uruguai, por 6 a 0, no jogo de volta da semifinal, e se consagrou campeão do torneio em cima do Olimpia, em 1989.

Em 2014, o San Lorenzo goleou o Bolívar por 5 a 0 no jogo de ida da semifinal da competição. No jogo de volta, o time boliviano até venceu por 1 a 0, mas não foi suficiente para tirar a vaga da final dos argentinos. Por fim, o San Lorenzo venceu o Nacional na decisão e se consagrou campeão do torneio pela primeira vez.

Por fim, o Flamengo goleou o Grêmio, também por 5 a 0, no jogo de ida da semifinal, no Maracanã, e avançou à final depois de um empate de 1 a 1 em Porto Alegre. Os rubro-negros venceram o River Plate em Lima para se consagrarem bicampeões, na ocasião.

Se expandirmos para competições continentais em gerais, a mística se confirma ainda mais. Em 1990, o Olimpia goleou o Peñarol por 6 a 0, na Supercopa Libertadores, e se firmou campeão em cima do Nacional na decisão. Em 2009, a LDU goleou, por 7 a 0, o River Plate (URU), na semifinal, e foi campeão em cima do Fluminense.

Como foi o jogo de ida?

Em um primeiro tempo de muita cera dos uruguaios, o Botafogo tomou à frente da partida e criou as melhores oportunidades. Apesar de esbarrar em uma defesa bem postada, a equipe de Artur Jorge chegou mais vezes ao gol adversário e não abriu o placar por detalhes. Mas, a festa ficou para a segunda etapa.

Na volta do intervalo, o Glorioso não precisou esperar muito tempo para comemorar. Savarino abriu o placar logo aos cinco minutos e abriu a porteira. Alexander Barboza marcou o segundo apenas quatro minutos depois. Aos 13 minutos, o camisa 10 fez o seu segundo gol da noite. Aos 28 minutos Luiz Henrique deixou o dele para consagrar a goleada, mas Igor Jesus fez em seguida para fechar o caixão da esperança uruguaia.

Agora, o Alvinegro vai até Montevidéu para confirmar a vaga inédita na final da Libertadores. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília), no estádio Centenário. Com cinco titulares pendurados e a vantagem no placar, Artur Jorge deve entrar em campo com um time misto. Veja a provável escalação:

Gatito Fernández; Vitinho (Mateo Ponte), Bastos, Adryelson e Marçal (Cuiabano); Danilo Barbosa e Marlon Freitas; Óscar Romero (Matheus Martins), Savarino e Thiago Almada (Eduardo); Tiquinho Soares.

