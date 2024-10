Luiz Henrique, jogador do Botafogo, chuta para marcar seu gol durante partida contra o Peñarol, no Nilton Santos, pela Copa Libertadores 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 20:27 • Rio de Janeiro

O Ministro do Esporte, André Fufuca se manifestou devido às restrições impostas aos torcedores do Botafogo pelo governo uruguaio para a partida contra o Peñarol pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores. Segundo o político, o Ministério das Relações Exteriores está em diálogo com as autoridades uruguaias para garantir a segurança dos torcedores brasileiros.

Nesta segunda-feira (28), o Ministério do Interior do governo do Uruguai proibiu a presença de torcedores do Botafogo no segundo jogo da semifinal da Libertadores, marcado para quarta-feira (30) contra o Peñarol, no Estádio Campeón del Siglo, às 21h30m (de Brasília). A medida foi tomada após conflitos registrados antes e durante o jogo de ida, no Rio de Janeiro, quando o Botafogo goleou por 5 a 0, no Nilton Santos, na última quarta-feira (23).

Após o imbróglio entre os clubes e a Conmebol, foi confirmada a mudança de local da partida para o estádio Centenário, em Montevidéu, com presença das duas torcidas e garantia de segurança dada pelo governo uruguaio. Segundo a entidade sul-americana, o clube mandante será responsável pelos custos relacionados à mudança de cenário.

O Estádio Centenário é o maior do Uruguai. Tem capacidade para cerca de 65.000 espectadores, 25 mil a mais que o estádio do Peñarol, o Campeón del Siglo. Além disso, a localização do estádio, próxima do Centro de Montevidéu, torna mais fácil o planejamento de segurança, e permite melhor deslocamento das torcidas. São esperados cerca de 1.600 torcedores brasileiros para a partida.

Em nota, André Fufuca cobra reciprocidade do governo uruguaio para garantir a segurança dos torcedores visitantes, assim como os torcedores do Peñarol tiveram durante o jogo no Rio de Janeiro.

Savarino, jogador do Botafogo, disputa bola com defensores do Peñarol, em partida de ida da semifinal da Libertadores, no Nilton Santos. (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Confira a nota do Ministro

– Estou acompanhando de perto as restrições impostas à torcida do Botafogo para o jogo contra o Peñarol, nesta quarta-feira (30/10), válido pela Copa Libertadores da América. Fui informado que a Policia Nacional do Uruguai e o Ministério do Interior estão de acordo com a realização do jogo no estádio Centenário, que tem condições de receber o evento.

Nossa preocupação desde o princípio foi a proteção e o bem-estar dos nossos cidadãos, garantindo que todos os que se deslocaram do Brasil, tiveram gastos com passagens, hospedagem e ingressos, pudessem assistir ao jogo.

O que esperamos do Uruguai é reciprocidade, uma vez que os torcedores do Peñarol tiveram sua segurança garantida durante o jogo ocorrido no Rio de Janeiro na última semana. E mesmo diante dos atos de violência, nenhum torcedor foi proibido de assistir ao jogo.

Com a ajuda do Ministério das Relações Exteriores e da Embaixada do Brasil no Uruguai, abrimos um canal de diálogo com o governo uruguaio para que as preocupações relativas à segurança dos torcedores brasileiros tivessem a atenção devida.

Reitero que a proteção e o bem-estar dos nossos cidadãos são prioridade máxima para o Governo Federal e para o Ministério do Esporte. Continuaremos atentos a qualquer nova informação.