Botafogo e Peñarol se enfrentam pela semifinal da Copa Libertadores 2024. (Foto: Daniel RAMALHO / AFP)







Copiar Link

Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 29/10/2024 - 18:44 • Rio de Janeiro • Atualizada em 29/10/2024 - 20:12

Depois de imbróglio entre Peñarol, Conmebol e Botafogo que se arrastou esta semana, a entidade sul-americana decidiu aceitar a mudança do local da partida de volta da semifinal da Libertadores para o Estádio Centenário, em Montevidéu, com presença das duas torcidas e garantia de segurança dada pelo governo uruguaio. A informação foi publicada primeiramente pelo O Globo, e confirmada pelo Lance!. A partida acontece nesta quarta-feira (30), a partir das 21h30m (de Brasília).

➡️ Botafogo repudia decisão do governo do Uruguai; entenda a situação

➡️ Presidente do Peñarol acusa Botafogo de ‘criar um clima de guerra’

Em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira (29), o diretor da Polícia Nacional do Uruguai, José Manuel Azambuja, confirmou a alteração do local, em decisão conjunta com o Ministério do Interior. Originalmente, o jogo estava marcado para o Estádio Campeón del Siglo, do Peñarol, com capacidade para 40 mil torcedores. O ministério havia comunicado à Associação Uruguaia de Futebol que não permitiria a presença de cerca de 1.600 torcedores do Botafogo por risco de não conseguir dar a segurança necessária. O órgão governamental alegou que, com a mudança para o Centenário, um estádio maior, consegue garantir a segurança dos torcedores alvinegros.

– Se for disputado no Centenário, o Ministério do Interior dá as garantias para jogá-lo. Nós e o Peñarol oferecemos esta possível solução de jogar no Centenário. - disse Azambuja, na coletiva.

O Estádio Centenário é o maior do Uruguai. Tem capacidade para cerca de 65.000 espectadores, 25 mil a mais que o estádio do Peñarol, o Campeón del Siglo. Além disso, a localização do estádio, próxima do Centro de Montevidéu, torna mais fácil o planejamento de segurança, e permite melhor deslocamento das torcidas. São esperados cerca de 1.600 torcedores brasileiros para a partida.

O que aconteceu?

No início da semana, o ministro do Interior do Uruguai, Nicolás Martinelli, solicitou oficialmente à AUF (Associação Uruguaia de Futebol) que a partida tivesse torcida única, citando “razões de segurança” para evitar novos conflitos. O pedido à AUF foi reforçado por meio de um ofício do Ministério do Interior, pasta do Governo do Uruguai, que recomendou que a associação tomasse as providências necessárias junto à Conmebol para garantir que o estádio fosse exclusivo para a torcida do Peñarol.

– Diante dos incidentes violentos registrados no Rio de Janeiro durante a partida de ida da Copa Libertadores entre Peñarol e Botafogo, decidimos proibir a entrada de torcedores do Botafogo no Estádio Campeón del Siglo para a partida de volta em Montevidéu. Essa medida visa à segurança e à prevenção de novos conflitos.

Por sua vez, o Botafogo se manifestou, pelas redes sociais, com uma nota oficial repudiando a decisão das autoridades uruguaias.

– O Botafogo discorda veementemente das decisões das autoridades uruguaias. O clube acredita que o Uruguai é um país que reúne plenas condições para garantir a realização do duelo com total segurança. O Botafogo reafirma ainda que é contra qualquer tipo de violência e que preza por uma disputa leal em campo.

Na segunda-feira (28), o Lance! apurou que a Conmebol deu prazo até esta terça-feira (29), às 10h, no horário do Paraguai e de Brasília, ao Peñarol e ao Ministério do Interior do Uruguai, para garantir, por escrito, a presença e a segurança dos torcedores do Glorioso que compraram ingresso para o jogo.

Nota oficial enviada pela Conmebol à AUF (Associação Uruguaia de Futebol) e à CBF (Confederação Brasileira de Futebol)



Nesta terça-feira (29), a Conmebol comunicou a decisão de aceitar a mudança do estádio, em ofício enviado à Associação Uruguaia de Futebol (AUF) e à Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Confira o texto:

"Dirigimo-nos através de vocês aos seus clubes afiliados semifinalistas da CONMEBOL Libertadores para informar que, hoje, a CONMEBOL recebeu solicitação para que a partida entre Club Atlético Peñarol x Botafogo de Futebol e Regatas pela semifinal da CONMEBOL Libertadores 2024 seja disputada no Estádio Centenário, em Montevidéu, devido a recomendações de segurança do Ministério do Interior da República Oriental do Uruguai. Neste sentido, a CONMEBOL concorda com a recomendação do Ministério do Interior e determina novo cenário para a partida entre CA Peñarol x Botafogo, que será disputada na quarta-feira, 30 de outubro de 2024, às 21h30m (local) no Estádio Centenário, com a presença de ambas as torcidas. Lembramos que, de acordo com o regulamento aplicável ao torneio, a responsabilidade de organização da partida, incluindo aspectos de segurança, é de responsabilidade do clube local, neste caso o Club Atlético Peñarol. Da mesma forma, enfatizamos que todos os custos relacionados à mudança de cenário serão de responsabilidade do clube local".