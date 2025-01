Nesta segunda-feira (6), o Botafogo anunciou a VBet como sua nova patrocinadora máster em evento no Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro. Na ocasião, alguns jogadores que vão disputar o Campeonato Carioca pelo Glorioso marcaram presença e projetaram o início da temporada. Um deles foi Patrick de Paula, que garante estar 100% para entrar em campo no próximo sábado (11).

A festa do anúncio contou com a presença de jogadores como que vão disputar o Estadual, como Raul, Matheus Nascimento, Kauê, Carlos Alberto, além do volante. Além deles, os dirigentes Thairo Arruda (CEO) e Joel Carli (coordenador de futebol) também estiveram no evento.

O Glorioso estreia no Carioca contra o Maricá, no próximo sábado (11), às 14h (de Brasília), no Nilton Santos. A partida pode marcar a reestreia de Patrick de Paula com a camisa alvinegra, depois de uma sequência de lesões que o tirou dos gramados nas últimas temporadas. Agora, 100% recuperado, o jogador projetou o ano com a equipe.

– Cheguei com uma expectativa muito boa, como eu já falei no ano passado e nos meus outros anos, passei por diversas coisas quando eu cheguei no Botafogo, minha lesão me atrapalhou bastante, tinha começado o ano 2023 muito bem, mas como eu falei, estou me preparando, deixei de viver minhas férias com a minha família, com a minha filha, mas estou me preparando porque eu quero ajudar o clube, eu quero me ajudar também, quero estar pronto, como eu sempre estive pronto, porque eu venho pensando que eu vim aqui para conquistar títulos, para fazer história no Botafogo, se Deus quiser, esse ano vai ser um ano de muitas bênçãos, muitas vitórias, um ano de rever a volta, fazer uma boa temporada, botar o Botafogo mais alto ainda, que já está, e ganhar grandes títulos.

O atleta chegou à equipe carioca no início de 2022 como uma das principais contratação do ano. Revelado pelo Palmeiras, Patrick foi comprado por 6 milhões de euros, o equivalente a R$ 33 milhões, na cotação da época, por 50% dos direitos, que tem vínculo firmado até o fim de 2026.

– Quando eu cheguei no Botafogo eu tinha 22 anos. Hoje eu tenho 25. Como eu falei, tudo na minha vida foi rápido. Foi título de Libertadores, foi campeonato paulista, foi muitas coisas. E eu vivi tudo isso muito rápido. Então, eu cheguei com um peso muito grande no Botafogo, mas nunca fugi desse peso, nunca corri dessa responsabilidade. Como eu falei, sempre estive pronto. E não vai ser hoje que eu não vou estar pronto. Então, o Patrick sempre foi essa pessoa. O Patrick não mudou nada. A única coisa que muda é a maturidade. Muda a mente, a experiência, o que eu carrego. Então, eu estou pronto. Estou pronto para viver uma nova experiência, posso dizer, no Botafogo. Porque eu saí e voltei. Estou pronto para encontrar meus amigos e viver grandes coisas com eles.

Desde que chegou, ele sofreu uma série de lesões no joelho esquerdo, no ligamento colateral lateral, no cruzado, nos dois meniscos (medial e lateral) e no côndilo femoral. Após delicada cirurgia, chegou a ficar dois meses sem encostar o pé no chão. Na última temporada, foi emprestado para o Criciúma, mas agora retorna de empréstimo e integra ao grupo que disputará o estadual. Pelo Botafogo, o volante tem 143 jogos, 11 gols e três assistências.

O Glorioso e a Vbet assinam por três temporadas, com um contrato que renderá R$ 55 milhões por ano aos cofres do clube, podendo chegar a R$ 70 milhões com bônus. Ao todo, o contrato pelos três anos de parceria deve render ao Glorioso ao menos R$ 165 milhões. Com o valor dobrado, o Alvinegro subiria quatro posições e se tornaria o quinto maior patrocínio master entre os clubes da Série A.