A novela entre Botafogo e Santos pelo zagueiro Jair parece estar chegando o fim. Depois de algumas reviravoltas e conflito de interesses, o jogador de 19 anos finalmente aceitou a proposta do clube carioca, que agora discute termos com os outros atletas envolvidos: Lucas Halter e Tiquinho Soares. A informação foi primeiramente divulgada pelo portal "Uol" e confirmada pelo Lance!.

Depois de um impasse gerado pela vontade do jogador de priorizar uma ida para o futebol europeu, o defensor foi convencido a aceitar a proposta do Alvinegro, que inclui um valor financeiro em torno de 10 milhões de euros, cerca de R$ 64 milhões, além de uma troca por Tiquinho Soares e Lucas Halter. Inicialmente, a oferta também envolveu o volante Danilo Barbosa, que rejeitou uma ida para o Peixe.

Halter estava em conversas com o Vitória, que fez proposta, mas o jogador não sinalizou com uma contraproposta e as negociações estagnaram. Agora, o zagueiro avalia positivamente uma transferência para o clube paulista.

A decisão para o fim das negociações fica por Tiquinho Soares. O centroavante ainda não respondeu a proposta e discute os detalhes contratuais com a diretoria alvinegra.

Jair pelo Santos

O defensor estreou como titular em julho, na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, pelo Brasileirão Série B, e desde então não perdeu mais a posição. Foram 22 jogos, todos eles entre os 11 iniciais do Santos. Durante o ano, o jogador recebeu propostas de grandes clubes, como o Porto, que apresentou uma oferta de 12 milhões de euros rejeitada pelo Alvinegro Praiano. Além do Peixe, Jair também tem passagens pela Seleção Brasileira de base.

