Um dos principais trunfos da campanha do Botafogo no Brasileirão é a força dentro de casa. Até o momento, ninguém conseguiu tirar pontos do Alvinegro no Nilton Santos: são oito vitórias em oito jogos. Os 100% de aproveitamento, é claro, tornam o clube o melhor mandante do campeonato.



As vítimas até aqui incluem rivais cariocas e gigantes do futebol brasileiro: São Paulo, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, América-MG, Fortaleza, Vasco e Red Bull Bragantino.



Com sua melhor média de público no Brasileirão nos últimos anos, o Botafogo aposta na força da torcida para manter o desempenho no Nilton Santos. Com 11 jogos restantes como mandante, o clube pode chegar a 72 pontos na tabela sem depender de qualquer resultado como visitante.