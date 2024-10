Ônibus do Botafogo é atacado a caminho do estádio Centenário

Thiago Almada, jogador do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 30/10/2024 - 19:57 • Rio de Janeiro

O clima em Montevidéu segue tenso antes da semifinal da Libertadores. Além dos ataques a diversos ônibus de torcedores do Botafogo a caminho do estádio Centenário, o veículo que transportava os jogadores e a comissão técnica do clube alvinegro também foi atacado por torcedores com a camisa do Peñarol.

Com arremessos de pedras e outros objetos, janelas foram quebradas, e os atletas se jogaram no chão do ônibus para se proteger dos ataques. Na madrugada desta quarta-feira (30), um grupo de torcedores aurinegros soltou fogos de artíficio em frente ao hotel onde está hospedado o grupo do Botafogo, em Montevidéu.

CEO do Botafogo diz que Peñarol foi bélico

Mais cedo, o CEO do Botafogo, Thairo Arruda, falou sobre o clima de tensão antes da partida e as atitudes do clube uruguaio.

- O Peñarol, como instituição, foi muito bélico, desde o episódio da semana passada, que foi lamentável. Fizeram uma sequência de ações que inflamou mais os torcedores. Sem entrar no mérito de quem está certo ou errado, nosso papel é pacificar - criticou Thairo Arruda.

A partida está marcada para acontecer às 21h30 (de Brasília), no estádio Centenário, em Montevidéu. O Glorioso tem a vantagem de cinco gols no placar e precisa apenas segurar o resultado para confirmar a vaga para a final da competição.

Partida entre Peñarol e Botafogo, pela Libertadores, será disputada no Estádio Centenário (Foto: Nicolas Garcia/AFP)