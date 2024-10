CEO do Botafogo dispara contra atitudes do Peñarol: ‘Foi bélico’

Thairo Arruda criticou as atitudes do Peñarol para a partida contra o Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Publicada em 30/10/2024

Thairo Arruda, o CEO do Botafogo, disparou contra as atitudes do Peñarol às vésperas da partida pelo segundo jogo das semifinais da Libertadores. Para o dirigente alvinegro, a postura do clube uruguaio deveria ser outra.

- O Peñarol, como instituição, foi muito bélico, desde o episódio da semana passada, que foi lamentável. Fizeram uma sequência de ações que inflamou mais os torcedores. Sem entrar no mérito de quem está certo ou errado, nosso papel é pacificar - criticou Thairo Arruda.

O CEO da SAF do Botafogo também explicou a proibição da Conmebol para que o Peñarol não vendesse mais ingressos. Segundo Thairo, a atitude foi para "não premiar" o clube que criou a confusão.

- Não terá venda de ingressos extra, foi uma imposição da Conmebol, para não premiar o clube que criou essa condição, toda essa mudança, por falta de segurança no próprio estádio. Para não premiá-los com algo positivo. Vão ter acesso, mas não mais vendas - disse o CEO. E emendou:

- Poderíamos, mas entendemos que o torcedor de última hora tem dificuldade (para chegar). Acabamos sendo prejudicados pelas decisões, nossos torcedores, muitos perderam o voo, decidiram não vir, voltar. Entendemos esse receio, por falta de segurança, de definição. Inclusive, para aqueles que não se sentirem seguros, pode ser uma boa saída assistir ao jogo do hotel, com um bom vinho uruguaio. Vão estar com total segurança. Acreditamos que o torcedor, embora tenhamos feito tudo pela segurança, inclusive envolvendo governo e embaixada, quem se não sentir seguro, achamos mais prudente até recomendar não ir ao jogo.

Botafogo goleou o Peñarol por 5 a 0 no primeiro jogo das semifinais da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Peñarol e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (30). A bola rola às 21h30 no Estádio Centenário, no Uruguai. O Alvinegro pode até mesmo perder por quatro gols de diferença que avança à final da competição.