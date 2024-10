Torcida do Peñarol durante partida contra Botafogo no Nilton Santos pela Libertadores 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 11:32 • Montevidéu (URU)

A delegação do Botafogo foi alvo de um foguetório da torcida do Peñarol na madrugada desta quarta-feira (30). A data marca o jogo de volta entre as equipes pela semifinal da Libertadores. O duelo acontecerá, às 21h30 (de Brasília), no Centenário.

Em dia de Copa, o tradicional "clima de Libertadores" começou para a torcida do Peñarol já no início do dia, antes mesmo do nascer do sol. Durante a madrugada, um grupo de torcedores aurinegros soltaram fogos de artíficio em frente do hotel, onde está hospedado o grupo do Botafogo, em Montevidéu, no Uruguai.

O registro do momento foi compartilhado nas redes sociais, em que é possível ouvir torcedores do Peñarol gritando "Vamos Peñarol! Amanhã Juntos!", enquanto o "show" de fogos, que causou muitos barulhos, acontecia nas ruas da cidade uruguaia.

O episódio desta madrugada já foi visto anteriormente entre as equipes. O mesmo aconteceu com o Peñarol, durante a passagem do clube aurinegro no Rio de Janeiro, antes da primeira partida pela semifinal da Libertadores. Na ocasião, torcedores do Botafogo foram aos arredores do hotel Windsor, na Barra da Tijuca, zona oeste da capital carioca, para atrapalhar a noite de descanso da delegação uruguaia.

Na busca de conquistar a vaga inédita para a final da Libertadores, o Botafogo goleou por 5 a 0 o Peñarol em casa, no Nilton Santos. Agora, o Alvinegro precisa manter a vantagem para enfrentar o Atlético-MG, classificado após eliminar o River Plate nesta terça-feira (29), no dia 30 de novembro

No histórico atropelo do Botafogo sobre o Peñarol, Savarino, com dois gols, Alexander Barboza, que fez seu primeiro gol com a camisa alvinegra, e os craques Luiz Henrique e Igor Jesusos foram os responsáveis por balançarem a rede do time de Diego Aguirre.

Luiz Henrique em ação no duelo entre Botafogo e Peñarol (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

