Organização do Centenário ‘corre atrás’ do relógio para Peñarol x Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 14:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Após a mudança repentina do palco da segunda semifinal da Libertadores entre Peñarol e Botafogo, nesta quarta-feira (30), a organização está correndo contra o relógio para desmontar as estruturas presentes no Estádio Centenário, no Uruguai, montadas no último sábado (26), devido ao show da banda dominicana-americana “Grupo Aventura”.

Segundo o jornal “El País”, até na manhã desta quarta haviam ainda algumas estruturas à beira do campo e outras abaixo das bancadas. No entanto, quase todos os andaimes e estruturas que restavam, já foram retiradas para a partida desta noite.

Gonzalo Trabal, presidente da CAFO (Comissão Administrativa Oficial do Campo) explicou a situação e confirmou o estado do campo.

— Eles nos apressaram. No sábado tivemos um grande show em quadra inteira. Não esperávamos ter que receber um jogo hoje e descobrimos ontem às 18h. Felizmente tínhamos tudo planejado para desmontar antes de sábado, quando havíamos marcado o jogo do Cerro x Nacional, logo após o término do show. Se não fosse assim não seria logo — afirmou Gonzalo ao jornal uruguaio “Programa Minuto 1 (Carve Deportiva)”.

O que aconteceu para ter a mudança de campo na partida entre Botafogo x Peñarol pela Libertadores?

Na segunda-feira (28), as informações davam conta de que a partida seria na casa do Penãrol, o Estádio Campeón del Siglo, mas sem a presença da torcida visitante. Neste caso, o Botafogo afirmou, em nota que discordava veementemente das decisões das autoridades uruguaias. O clube acredita que o Uruguai é um país que reúne plenas condições para garantir a realização do duelo com total segurança.

A decisão da mudança de campo foi tomada após um dia repleto de tensões entre a Conmebol, o governo do Uruguai, Associação Uruguaia de Futebol e os clubes participantes da semifinal da Libertadores, Peñarol e Botafogo.

A organização informou que acata a recomendação do Ministério do Interior e determina a nova etapa do compromisso e reforça que, conforme o regulamento aplicável ao torneio, a responsabilidade pela organização da partida, incluindo os aspectos de segurança, é do clube local, neste caso, o Peñarol.

Em seguida, destaca que todos os custos relacionados à mudança de cenário serão de responsabilidade do clube local.