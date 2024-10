Ônibus de torcedores do Botafogo é atacado em Montevidéu. (Foto: Gustavo Chagas/ Lance!)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/10/2024 - 18:09 • Rio de Janeiro

O clima entre torcedores do Botafogo e Peñarol segue de tensão em Montevidéu, antes da semifinal da Libertadores. Torcedores brasileiros relatam que ônibus de botafoguenses a caminho do estádio Centenário foi atacado por pedras arremessadas por uruguaios. Confira no vídeo abaixo.

Segundo relatos, torcedores com a camisa do Peñarol arremessaram objetos em direção ao veículo com os alvinegros, entre eles, um mortelo, que acabou quebrando as janelas do ônibus. Os brasileiros chegaram ao estádio no chão do veículo para se proteger dos ataques e dos estilhaços.

Durante o trajeto para o estádio, o motorista do veículo com os torcedores do Botafogo orientou para que as mulheres sentassem nos assentos do corredor e que todas as cortinas da janela estivessem fechadas devido ao alto risco.

