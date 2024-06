Júnior Santos, atacante do Botaogo, em partida contra a LDU no Nilton Santos pela Libertadores. (Foto: Vítor Silva/Botafogo)







Escrito por Isabelle Favieri • Publicada em 18/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro

O Botafogo venceu o Grêmio fora de casa pela nona rodada do Brasileirão e reassumiu o topo da tabela de forma isolada no último domingo (16). Com 19 pontos em nove jogos, o desempenho do Glorioso se assemelha com a campanha de 2023.

Além da grande vitória, a partida em Cariacica serviu para unir de uma vez por todas o time e a torcida após perda do título no ano passado. Como uma forma de 'segunda chance', os torcedores lotaram o estádio no Espírito Santo e embalaram a equipe de Artur Jorge para a conquista dos três pontos.

Mosaico da torcida do Botafogo em Cariacica na partida contra o Grêmio pelo Brasileirão. (Foto: Vítor Silva/ Botafogo)

Apesar de um início de 2024 duvidoso e questionado após ficar de fora das semifinais do Campeonato Carioca, o time parece ter encontrado no técnico português o que era necessário para dar a volta por cima e voltar a desempenhar bons jogos. O Botafogo de hoje é uma equipe encaixada e pronta para disputar as principais competições nacionais.

O QUE ACONTECIA NA 9ª RODADA DE 2023?



Nesta altura do campeonato no ano passado, o clube Alvinegro também era líder isolado na tabela. Porém, na nona rodada, o time sofria apenas sua segunda derrota no Brasileirão para o Athletico-PR, fora de casa. Mesmo com a derrota, o Botafogo continuava a ostentar 21 pontos, enquanto o vice-líder, Palmeiras, obtinha 19.

EM 2024



No cenário atual o que chama atenção não são apenas os números, mas sim o desempenho do time. O entrosamento e a eficácia dão uma nova cara para um Botafogo -antes- machucado. Agora, são seis vitórias (uma a menos que em 2023) em nove partidas, com um empate e duas derrotas. Com números semelhantes, foi com esse bom desempenho que o clube conseguiu uma arrancada histórica em 2023. O aproveitamento também é bem parecido, 77,7% em 2023 e 70% em 2024.

MENTAL FORTE



Mesmo que a torcida não goste muito de recordar os acontecimentos passados, é importante tirar lições e fortalecer a mentalidade. É nisso que o técnico Artur Jorge pretende focar para seguir adiante. Em entrevista coletiva após a vitória sobre o Grêmio, o treinador afirmou que a liderança não significa nada neste momento.

Artur Jorge, técnico do Botafogo, comemora vitória com Bastos, jogador da sua equipe, após partida contra o Fluminense no Nilton Santos, pelo Campeonato Brasileiro 2024. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

– Não significa nada nesta altura. Foi só mais uma rodada. A gente precisa valorizar o desempenho, são vitórias consecutivas. É importante para nós para sentir que o trabalho está dando resultado. Isso nos deixa satisfeito, alimenta a ambição, mas sabemos que tem muito campeonato à frente. - explicou o técnico.



PRÓXIMO PASSO



Agora, o Botafogo tem justamente o Athletico-PR pela frente. Desta vez em casa, o Glorioso precisa vencer o adversário direto para se manter no topo da tabela. As duas equipes se enfrentam no Nilton Santos, nesta terça-feira (18), às 19h (Brasília). O Furacão é, neste momento, o quarto colocado com 17 pontos.