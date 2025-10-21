Newton mostra que é fundamental no atual contexto do Botafogo

De volta ao time titular do Botafogo, Newton mostrou sua importância na vitória por 2 a 0 sobre o Ceará, fora de casa, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante foi um dos destaques em campo e, mais uma vez, indicou que é o dono da posição.

Newton jogou ao lado de Allan, já que Marlon Freitas cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 28 atuou por 90 minutos e foi importante, inclusive, na construção do primeiro gol, abrindo espaço e iniciando a jogada com Santi Rodríguez.

O meia vem em clara evolução sob o comando de Davide Ancelotti. Antes mais focado na marcação, na entrada da área, Newton tem dado suporte nas saídas principalmente pelo lado direito do campo. Por ali, contra o Ceará, teve a maioria das 54 ações com bola no duelo.

Newton é um dos destaques do Botafogo na era Davide Ancelotti (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Em alta no Botafogo

A vitória sobre o Ceará foi mais uma com o volante entre os protagonistas. Ele deixou o gramado com três desarmes, duas interceptações, cinco recuperações de bola e cinco duelos ganhos. Os dados foram fornecidos pelo "Sofascore" Brasil.

Em um ano marcado por um elenco com muitas trocas, Newton ganhou espaço principalmente com a lesão de Danilo — dupla que deu certo nos jogos contra o Bragantino pelo Brasileirão e na Copa do Brasil. O segundo está em fase final de recuperação, e pode dar uma boa "dor de cabeça" a Davide Ancelotti.

Muito criticado em outrora, Newton joga e faz o Botafogo jogar. Organizando, subindo para a transição, ocupando bem o espaço no primeiro terço do gramado e instruindo. O volante é peça fundamental e o tempo em campo vai mostrando isso.