Ex-Botafogo brilha em vitória na Europa e é eleito o craque do jogo

O atacante Luiz Henrique foi um dos protagonistas da vitória do Zenit por 3 a 0 sobre o Sochi, neste domingo (19), pela 12ª rodada da Liga Russa. Com boa atuação pelos lados do campo e participação intensa nas ações ofensivas, o ex-Botafogo foi eleito craque do jogo após o apito final.
Dentro de campo, Luiz Henrique atuou por 87 minutos, acertou 85% dos passes (17 em 20 tentados), venceu cinco duelos, sofreu duas faltas e participou ativamente da construção ofensiva da equipe. O camisa 11 ainda registrou três recuperações de bola, mostrando disposição também na recomposição defensiva.
— Foi uma partida difícil contra um time forte, mas controlamos o jogo desde o início, então a vitória foi merecida. Sou grato pelo prêmio, mas não é só para mim, é para toda a equipe. Vamos continuar trabalhando forte para chegar ao topo da tabela — destacou Luiz Henrique após o confronto.
O reconhecimento individual vem em um momento de destaque do atacante. Na última semana, Luiz Henrique entrou na lista dos melhores dribladores do mundo pelo CIES Observatory Football, ocupando a 22ª colocação geral e o quinto lugar entre os brasileiros, ficando atrás apenas de Vinícius Júnior, Estêvão, Antony e Samuel Lino. Na atual edição da liga russa, o ex-Botafogo é o melhor jogador do Zenit no fundamento, com 17 ações certas.
O time do atacante brasileiro ocupa a quarta colocação da liga russa, com 23 pontos, e vem de oito jogos de invencibilidade na competição. O próximo jogo da equipe no campeonato nacional acontecerá no domingo (26), contra o Dínamo Moscou, às 11h30 (horário de Brasília). Antes, o time de São Petersburgo tem pela frente o Orenburg pela Copa da Rússia, pelo último jogo da primeira fase.
Luiz Henrique vêm de bom momento pela Seleção
Na temporada 2025/26, Luiz Henrique soma 11 partidas pelo Zenit e três pela Seleção Brasileira. Pela Amarelinha, o camisa 11 foi o grande destaque na vitória sobre o Chile, por 3 x 0.
