Botafogo recebe último abraço da torcida após ano conturbado

O Botafogo se despede da torcida em 2025 neste domingo (7), no duelo com o Fortaleza, no Nilton Santos, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A expectativa da diretoria é de bom público para o "até logo" após um ano conturbado e que terminará com o que sobrou dos objetivos — este, por sua vez, de extrema importância para o projeto da SAF.

Foi uma temporada complicada dentro e fora das quatro linhas para o Alvinegro, mas que pode dar oxigênio aos torcedores ao fim do Brasileirão. O Botafogo precisa vencer o Fortaleza e torcer para um empate entre Fluminense e Bahia para terminar na quinta colocação e, com isso, ir direto à fase de grupos da próxima Libertadores.

Competição essa que o Alvinegro entrou no ano ostentando o posto de campeão, mas que passou longe de repetir a campanha. Questões como planejamento tardio, troca de trinadores e mudanças bruscas no elenco pesaram e abalaram a relação com o torcedor.

Se em 2024 o Nilton Santos recebeu frequentemente ótimos públicos, o 2025 foi de arquibancadas mais vazias em meio ao fracasso nas copas (Libertadores e Copa do Brasil) e a instabilidade no Brasileirão. A sensação de que o cenário regrediu muito rápido.

Davide Ancelotti é o técnico do Botafogo (Foto: Vitor Silva / Botafogo)

Botafogo salva a participação na Libertadores

Sobrou a vaga para a Libertadores de 2026, independente se na fase de grupos, em caso de vitória ou combinação de resultados, ou para as prévias em mata-mata — como foi no ano do título. Para um projeto ambicioso e de elenco caro, o "mínimo" é tratado como fundamental.

A despedida da temporada em casa fica com dois lados: um de dar mais tempo para o planejamento na busca por qualificação do plantel, e outro de atenção máxima para a fase de pré-Libertadores, que vale o calendário e a competitividade do 2026.

O Botafogo de Davide Ancelotti chega com nove jogos de invencibilidade e crescimento significativo para a última rodada do Brasileirão. Fazer o dever de casa bem feito pode dar o ânimo necessário para oxigenar o dia a dia com os alvinegros.