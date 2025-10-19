Botafogo faz jogo eficaz e supera o Ceará pelo Brasileirão
Clubes se enfrentaram na Arena Castelão
O Botafogo venceu o Ceará por 2 a 0 na noite deste domingo (19), na Arena Castelão, valendo pela 29ª rodada do Brasileirão. Chris Ramos e Jeffinho marcaram os gols da equipe carioca.
Assim, o Vovô segue nos 35 pontos, ocupando o 13º lugar na tabela do campeonato. O Fogão, por outro lado, subiu para 46 pontos, sendo o quinto colocado no torneio.
Botafogo vence o Ceará no Castelão
Ceará e Botafogo voltaram a se enfrentar na Arena Castelão após mais de três anos. Os mandantes tiveram chance no início em cabeceio de Pedro Raul, mas o goleiro Léo Linck fez a defesa.
O time carioca respondeu no ataque e Marllon apareceu para afastar o perigo. Depois, Santiago Rodríguez recebeu de Vitinho na área e chutou para fora.
Os visitantes abriram o placar na reta final do 1º tempo. Em jogada trabalhada pelo meio, Santiago Rodríguez recebeu e acionou Chris Ramos, que balançou as redes. O Ceará aumentou a pressão antes do intervalo e quase empatou com Pedro Raul, mas Marçal tirou o gol.
No 2º tempo, o Ceará tentou ficar mais com a bola para buscar o empate. Vina teve oportunidade em chute de fora da área e Léo Linck apareceu para defender. Pedro Raul recebeu lançamento e foi travado por Marçal no último instante. Vina apareceu novamente batendo de fora, mas o meia errou o alvo.
Minutos depois, o Botafogo ampliou a vantagem. Vitinho cruzou, Chris Ramos cabeceou na trave e, como a defesa não afastou, Jeffinho ficou com a sobra. O atacante dominou, driblou Bruno Ferreira e fez o 2 a 0.
Com uma desvantagem ainda maior, o Ceará aumentou as tentativas na frente. A defesa do Botafogo, que fez boa partida com a dupla Marçal e David Ricardo, seguiu afastando o perigo. Assim, após duas derrotas seguidas, os cariocas voltaram a vencer.
✅ FICHA TÉCNICA
CEARÁ 0 X 2 BOTAFOGO
CAMPEONATO BRASILEIRO - 29ª RODADA
🗓️ Data e horário: domingo, 19/10/2025 - 18h30
📍 Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)
🥅 Gols: Chris Ramos aos 39 min do 1º T e Jeffinho aos 33 min do 2º T (BOT)
🟨 Cartões amarelos: Lourenço e Pedro Henrique (CEA); Cuiabano, Marçal e David Ricardo (BOT)
🔴 Cartão vermelho: -
🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Douglas Pagung (ES)
🏁 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
CEARÁ (Técnico: Léo Condé)
Bruno Ferreira; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Vinicius Zanocelo, Lourenço (Fernando Sobral) e Lucas Mugni (Vina); Galeano (Paulo Baya), Pedro Raul e Fernandinho (Pedro Henrique).
BOTAFOGO (Técnico: Davide Ancelotti)
Léo Linck; Vitinho, Marçal, David Ricardo e Cuiabano; Newton, Allan, Correa (Artur) e Santiago Rodríguez; Matheus Martins (Jeffinho) e Chris Ramos (Gonzalo Mastriani).
