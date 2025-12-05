CBF divulga análise do VAR na expulsão de David Ricardo, do Botafogo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta sexta-feira (5) as análises do VAR no empate entre Cruzeiro e Botafogo, no Mineirão, pela 37ª rodada do Brasileirão. No último lance da partida, o zagueiro David Ricardo, da equipe carioca, foi expulso por entrada violenta em Matheus Henrique.

O vídeo publicado pela entidade mostra o VAR Diego Pombo Lopez (BA) apontando que David teria deixado a sola da chuteira propositalmente para acertar a cabeça do volante da Raposa. Anderson Daronco (RS) foi ao vídeo e, após sequer marcar falta em campo, voltou atrás e expulsou o defensor.

Veja o diálogo divulgado pela CBF:

Assistente: – O jogador chutou a bola e o do Cruzeiro veio embaixo.

Anderson Daronco: – Foi falta do azul. Chega solando. Ele chega solando. Calma. Sai do campo, por favor. Eu vou falar sobre isso.

Anderson Daronco: – Existe um sangramento aqui na cabeça dele. Eu não sei do que é.

Diego Pombo Lopez: – Daronco, eu te recomendo revisão para o possível cartão vermelho. Após o jogador jogar a bola, ele deixa o pé, a sola da chuteira propositalmente na cabeça do seu adversário. Você vê que ele chuta a bola, depois propositalmente ele deixa a perna, o pé, a trava da chuteira na cabeça do adversário.

Daronco: – OK. Pra mim, tinha sido falta do jogador de azul. Mas não é. A falta é do jogador de branco e eu volto com cartão vermelho e tiro direto a favor do ataque azul. Cartão pro número 57 do branco.

David Ricardo desfalcará o Botafogo contra o Fortaleza (Foto: Araceli Souza/MyPhoto Press/Gazeta Press)

Problemas na zaga

Sem o David Ricardo, o técnico Davide Ancelotti se vê em situação complicada para montar a dupla de zaga na partida contra o Fortaleza, no domingo (7), pela última rodada do Brasileirão. Isso porque Alexander Barboza é dúvida por estiramento ligamentar no joelho e só há Gabriel Silva de ofício à disposição.

Marçal, autor de um dos gols contra o Cruzeiro e quem sofreu o pênalti nos acréscimos para o gol de empate, vem sendo utilizado como improviso pelo treinador italiano. Outra alternativa é o recuo do volante Newton.