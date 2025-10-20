Barrera retorna ao Botafogo após sucesso na Copa do Mundo Sub-20

O Botafogo viu suas duas joias se destacarem na Copa do Mundo Sub-20 e pode contar em breve com uma delas. O atacante Jordan Barrera, de 19 anos, conquistou o terceiro lugar da competição com a seleção colombiana e voltará ao Rio de Janeiro nesta semana para retomar os trabalhos com o elenco alvinegro.

continua após a publicidade

➡️ Santi Rodríguez se destaca e mostra confiança no Botafogo

➡️ Botafogo conquista paz em semana de trabalho para jogo no Nilton Santos

Jordan Barrera foi um do destaques da Colômbia na Copa do Mundo da categoria, com duas assistências e titularidade sob o comando de César Torres. O jogador, por causa de uma lesão muscular nas quartas de final, contra a Espanha, ficou fora da semifinal, contra a Argentina, e da decisão de terceiro lugar, contra a França. Ainda assim, sua participação rendeu elogios da imprensa local.

— A sub-20 trouxe nomes interessantes para se juntarem ao projeto da seleção principal, e Jordan Barrera lidera esse grupo. Tem futebol de Seleção. Em qualquer posição no ataque faz diferença: meia-ponta, por meio ou pelos lados. Fantasia e leitura de jogo certeira. É um jogador completo que foi do Junior Barranquilla para o Botafogo no meio do ano — repercutiu a 'ESPN' da Colômbia.

continua após a publicidade

Botafogo finalmente contará com a promessa

O camisa 14, agora, terá a oportunidade de brilhar com a camisa Alvinegra. Ele ainda será reavaliado pelo departamento médico do Botafogo para saber sua atual condição física.

Contratado em julho, após o Mundial, como grande promessa de seu país defendendo o Junior Barranquilla, Barrera soma cerca de seis minutos em dois jogos relacionados pelo Botafogo. Ele entrou nos minutos finais do empate em 1 a 1 com o Corinthians e ficou no banco na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras.

continua após a publicidade

Jordan Barrera em treino do Botafogo no CT Lonier (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Depois disso, o jovem o sofreu lesão no tornozelo direito antes de ser convocado para o Mundial e, por isso, não esteve por tanto tempo à disposição da comissão técnica comandada por Davide Anceltti. O Botafogo vê cenário de poucas opções no elenco.

Jordan Barreira custou 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22 milhões) aos cofres do Botafogo e assinou vínculo com o Alvinegro até o fim de 2029.