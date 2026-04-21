Movimento da torcida do Botafogo publica manifesto sobre a situação da SAF

O Movimento Ninguém Ama Como a Gente, responsável por grande parte das festas da torcida do Botafogo, publicou um manifesto sobre a atual situação da SAF. O clube vive momento delicado na parte administrativa e financeira.

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Nesta segunda-feira (20), uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) foi convocada por John Textor, mas a votação foi adiada para a próxima semana. No encontro, John Textor apresentou a proposta de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 125 milhões) para entrada imediata no caixa da SAF. No entanto, nenhum representante da Eagle e da Cork Gully, (administradora do grupo para reestruturação financeira), na condição de acionista, compareceu.

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Diante do imbróglio, o movimento publicou um manifesto endereçado a três partes: os envolvidos na definição societária do clube, elenco de jogadores e torcedores do Glorioso.

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Aos envolvidos na definição societária do clube

"Precisamos de uma definição que encerre este ambiente de instabilidade e incertezas sobre o nosso futuro. A todos os envolvidos nesse processo, nós queremos a solução. Se para vocês são documentos, assinaturas, ativos, para nós é nossa vida. É urgente a resolução dos impasses. Nossa gente precisa de satisfações e, sobre tudo, de uma perspectiva clara de um clube sustentável a médio e longo prazo".

Ao elenco e departamento de futebol

"Sabemos que trabalhar em meio a tantas incertezas não é fácil. Ainda assim, é importante lembrar que esse elenco conta com nomes que marcaram seus nomes na história do clube, como Alex Telles, Barboza e Júnior Santos;atletas que viveram momentos importantes com a nossa camisa, como Bastos, Vitinho e Matheus Martins; além de profissionais campeões aqui, como Alessandro Britto e o treinador Franclim Carvalho. Preservem e ampliem a história que vocês já construíram no Botafogo. Há espaço para mais. Podemos escrever novos capítulos marcados pela coragem, pela entrega e pela conexão com a arquibancada. A união entre elenco e torcida é capaz de nos levar a grandes conquistas, mesmo diante das dificuldades".

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John Textor e João Paulo Magalhães (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Entenda atual situação do Botafogo

John Textor convocou a assembleia com o objetivo de mostrar aos acionistas para decisão, com caráter emergencial, necessidade de novas receitas no clube. A carta-proposta foi apresentada, assim como espaço aberto à Eagle Bidco, subsidiária da EFH que detém as ações de Botafogo, Lyon e Brussels, apresentasse suas propostas para tirar o ativo da crise.

Conforme apurou o Lance!, um advogado enviado pela Eagle, este na condição de representante único e não acionista — o que já obrigava o adiamento da AGE —, era também quem defendia interesses do Lyon, do fundo de investimentos Ares (credor da Eagle), e da Cork Gully. Isso causou estranheza por parte da SAF, pois Textor processa o Lyon cobrando cerca de R$ 745 milhões.

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Do outro lado, o Botafogo Social acredita que a finalidade do encontro previa mudança societária, com emissão de novas ações após a injeção de capital, e tal possibilidade foi colocada em xeque pela atual condição de Textor na Eagle. O associativo, presidido por João Paulo Magalhães, no entanto, acha que o cenário pode ser outro na AGE do dia 27.