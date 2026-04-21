Botafogo inicia trajetória em busca de título inédito da Copa do Brasil

O Botafogo inicia nesta terça-feira (21) sua caminhada em busca do inédito título da Copa do Brasil, competição que sempre "maltratou" o torcedor alvinegro. O Glorioso recebe a Chapecoense no Estádio Nilton Santos, às 17h (de Brasília), pela ida da quinta fase do torneio de mata-mata.

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Franclim Carvalho terá sua primeira "decisão" à frente do comando da equipe, para fazer valer o favoritismo e o confronto recente com os catarinenses. Pelo Brasileirão, no fim de semana, em duelo válido pela 12ª rodada, o Botafogo foi a Chapecó e goleou por 4 a 1. Desta vez em casa, é a chance de uma nova ótima exibição e, se possível, com placar para deixar confortável na volta, em Santa Catarina.

Franclim Carvalho é o técnico do Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Copa do Brasil é pedra no sapato

A melhor campanha do Botafogo na Copa do Brasil foi em 1999, com o vice-campeonato para o Juventude, dentro do Maracanã, com mais de 100 mil torcedores. O histórico recente, no entanto, aponta para frustrações na competição.

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De 2016 para frente, a melhor campanha foi em 2017, com a ida até a semifinal e eliminação para o Flamengo. Na edição em questão, o Rubro-Negro perdeu a decisão para o Cruzeiro.

Entre 2018 e 2021, quedas precoces para Aparecidense, Juventude, Cuiabá e ABC logo nas primeiras fases. Já de 2022 a 2024, a campanha até as oitavas de final, já com a SAF de John Textor e promessa de participações mais competitivas, deixaram o Botafogo fora do páreo. Na mais recente, em 2025, o time, então comandado por Davide Ancelotti, empatou duas vezes por 1 a 1 com o Vasco e foi eliminado nas quartas de final, com decisão nos pênaltis dentro do Nilton Santos.

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O Glorioso, em um ano de crise profunda nos bastidores, tem tentado se segurar com o campo e bola. O título inédito, obviamente, acalmaria o cenário e mostraria a força mesmo com os problemas vividos por John Textor.

Botafogo e Chapecoense terão, depois do jogo de ida, três semanas de espaço para o duelo de volta. A segunda partida do confronto está marcada para o dia 14 de maio, na Arena Condá, em Chapecó.

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