Botafogo

Alex Telles marca no fim, e Botafogo vence a Chapecoense pela Copa do Brasil

Glorioso sufocou, mas só garantiu a vitória aos 45 do segundo tempo

Leonardo-bessa-aspect-ratio-1024-1024
Leonardo Bessa
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 21/04/2026
19:07
Alex Telles fez o gol do Botafogo contra a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Alex Telles fez o gol do Botafogo contra a Chapecoense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Foi no último suspiro, mas o Botafogo largou na frente na quinta fase da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (21), no Nilton Santos, o Glorioso recebeu a Chapecoense e, depois de muito tentar, sufocar no campo de ataque e levar perigo, fez aos 45 do segundo tempo e venceu pelo placar de 1 a 0. Alex Telles fez o único gol do duelo.

Com o resultado, o Glorioso jogará por um empate no dia 14 de maio, em Chapecó, para avançar às oitavas de final da competição mata-mata. O próximo desafio será no sábado (25), contra o Internacional, em Brasília após venda do mando de campo, pela 13ª rodada do Brasileirão.

Botafogo abriu vantagem na quinta fase da Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)
Botafogo abriu vantagem na quinta fase da Copa do Brasil (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Botafogo desconfortável

Diferente da partida válida pelo Brasileirão, em Chapecó, o Botafogo teve muita dificuldade de criar no campo de ataque. A equipe catarinense, comandada por Fábio Mathias, foi ao Nilton Santos com uma linha de cinco defensores e abdicou do jogo.

O Glorioso teve 67% de posse de bola, mas pouco espaço para penetrar na área. Quando conseguiu, falhou com Kadir perdendo a principal oportunidade do primeiro tempo na pequena área. No cenário geral, um sufoco no campo de ataque.

Muito volume de jogo, muitas chances, mas parecia que o Botafogo teria um dia "daqueles" quando tudo dá errado. Da zaga da Chapecoense salvando bola em cima da linha, finalização na trave, defesas importantes do goleiro Anderson. Foi assim durante toda a segunda etapa. Era atuação para vitória, e ela veio na reta final.

Aos 45 do segundo tempo, depois de muito insistir pela direita, Vitinho fez linda jogada individual e cruzou na segunda trave. A bola passou por Correa, Arthur Cabral, mas encontrou a cabeça de Alex Telles para explodir a arquibancada do Nilton Santos. Vantagem do Glorioso, que sai na frente pela classificação para as oitavas de final.

FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO 1 X 0 CHAPECOENSE
COPA DO BRASIL - QUINTA FASE (IDA)

📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro
🟨 Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)
🚩 Assistentes: Brigida Cirilo Ferreira (AL) e Francisco Chaves Bezerra Junior (PE)
🖥️ VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Gol: Alex Telles 45'/2ºT (BOT)

Cartões amarelos: Caio Roque e Montoro (BOT); Camilo, Rafael Thyere e Marcinho (CHA)

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).

Neto, Vitinho, Ferraresi, Bastos e Caio Roque (Alex Telles); Allan (Edenilson), Danilo e Montoro; Júnior Santos (Arthur Cabral), Matheus Martins (Cristian Medina) e Kadir (Correa).

CHAPECOENSE (Técnico: Fábio Mathias).

Anderson, Marcos Vinícius, Eduardo Doma, Victor Caetano, Rafael Thyere (Bruno Leonardo) e Bruno Pacheco (Walter Clar); Higor Meritão, Camilo e Jean Carlos (Rubens); Marcinho (Ênio) e Garcez.

