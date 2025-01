O Botafogo vem sendo surpreendido com o desfalque de alguns jogadores importantes do elenco glorioso. Nos últimos dias, foi a vez de Gregore chamar a atenção dos clubes do exterior e balançar a diretoria, ao receber uma proposta milionária do Al-Rayyan, clube de Artur Jorge. Mas, apesar do interesse, o jogador decidiu que fica no Alvinegro. A informação foi primeiramente dada pelo jornalista Guilherme Cardozo e confirmada pelo Lance!.

O volante avisou que está feliz no Glorioso e que quer permanecer no clube. Inicialmente, o Botafogo estaria disposto a negociar o jogador com o Oriente Médio somente mediante pagamento da multa.

Artur Jorge indicou o nome de Gregore para se juntar ao clube na próxima temporada, e entrou em contato com o atleta tentando convencê-lo a se transferir para o Catar. Assim, os Leões sinalizaram com uma proposta de 2,5 milhões de dólares, cerca de R$ 12,2 milhões, na cotação atual, mais R$ 3 milhões em bônus. Porém, também dependia da vontade do jogador.

O valor da investida era próximo ao investimento feito pelo Botafogo para comprar o jogador do Inter Miami, dos Estados Unidos, na primeira janela de 2024, e considerado positivo pelo estafe.

O volante chegou ao Glorioso por cerca de R$ 13,4 milhões e assinou contrato até 31 de dezembro de 2026. Sendo um dos pilares da equipe campeão continental, Gregore atuou em 56 partidas, marcando três gols e duas assistências. Um deles foi na última rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, em vitória que rendeu o título nacional depois de 29 anos.

