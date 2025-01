Depois de uma longa negociação, a novela entre Botafogo e Bitello pode estar chegando ao fim. O Dínamo de Moscou considerou os valores aceitáveis e as tratativas avançaram para um acerto entre as partes, segundo o jornalista russo Ivan Karpov.

O jovem de 25 anos foi o primeiro nome que surgiu como possível reforço nesta janela de transferências, sendo um desejo do clube e do próprio atleta. Mas, o Dínamo dificultou as negociações para liberar o meia. Foram três proposta milionárias recusadas, a última, nesta quinta-feira (16), de € 15 milhões fixos mais € 2 milhões em bônus, cerca de R$ 102 milhões na cotação atual, segundo a Rádio Tupi.

Antes disso, o clube brasileiro já havia feito propostas de € 10 milhões (R$ 62 milhões) e de € 13 milhões (R$ 80,5 milhões). Agora, como uma quarta e última tentativa, o Alvinegrou fez uma oferta de € 18 milhões (R$ 112 milhões) mais bônus, o que agradou a diretoria do Dínamo de Moscou, segundo a imprensa russa. As diretorias estão próximas de um acerto.

O Dínamo, que pagou cerca de € 10 milhões para tirar o jogador do Grêmio, considera os valores aceitáveis e acredita que não conseguiria negociá-lo por mais que isso. Agora, restam apenas detalhes para o meia ser oficializado como jogador do Botafogo.

Bitello é visto como uma opção a Almada, anunciado nesta semana pelo Lyon, da França. Desde que chegou ao Dínamo, o jogador atuou em 46 partidas, marcou 11 gols e deu nove assistências.

