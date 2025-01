João Paulo Magalhães toma posse como novo presidente do Botafogo

Em cerimônia na sede de General Severiano, na noite nesta quinta-feira (16), João Paulo Magalhães foi empossado como novo presidente do Botafogo. Com 573 votos, o empresário, da chapa "Os Escolhidos", foi eleito para presidir o clube associativo. Na eleição, João Paulo superou o atual vice-presidente do clube, Vinícius Assumpção, que somou 399 votos.

Além da posse do mandatário, o evento também marcou a eleição para determinar a nova Mesa Diretora do Conselho Deliberativo, dos componentes do Conselho Fiscal, da Junta de Julgamento e Recursos e da Comissão Permanente do Conselho Deliberativo.

Antes da posse, o dirigente nomeou quatro embaixadores para o mandato: Durcesio Mello, ex-presidente, Túlio Maravilha, Paulo Cesar Caju e Jairzinho; os dois últimos presentes no evento.

Além deles, o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro e Rubens Lopes, presidente da FERJ, o ator Hélio de la Peña e o CEO da SAF Thairo Arruda e o ex-jogador Donizete também marcaram presença em General Severiano.

João Paulo Magalhães concedeu entrevista coletiva onde fez agradecimentos a pessoas especiais na sua caminhada até a presidência do Botafogo.

- Estou muito emocionado. Quando o Montenegro começou a chorar, acabou comigo. Quero agradecer a todos os presentes aqui. Muitas pessoas importantes aqui, meus amigos, minha família. Rubinho (Rubens Lopes), muito obrigado por tudo, por tudo que faz por mim há 20 anos. Sou muito grato.

João Paulo, novo presidente do Botafogo, durante a cerimônia (Foto: Isabelle Favieri/Lance!)

Desde 2022, o futebol do Botafogo é gerido por uma SAF, que tem o magnata norte-americano John Textor como dono de 90% das ações. Assim, é Textor quem decide os rumos do futebol do clube. Cabe ao presidente do clube associativo gerir a parte social e os esportes olímpicos do Botafogo.

- Ser presidente do Botafogo é uma honra em qualquer momento. Poder viver esse momento de glória é uma coisa mágica. Tenho certeza que o André Silva, que está nessa batalha comigo, vai dar o melhor para representar o Botafogo em todos os momentos, para honrar todo o esforço que o John Textor e a SAF fizeram para nos colocar neste lugar, no topo do Brasil e da América do Sul.

NOVO CONSELHO DIRETOR DO BOTAFOGO

Presidente - João Paulo Nabuco de Magalhães Lins

Vice-presidente Geral - André Silva

Vice-presidente de Esportes Gerais - Daniel Junior

Vice-presidente Financeiro - Fernando Damasceno

Vice-presidente Jurídico - Felipe Kertesz Renault

Vice-presidente de Remo - João Gualberto

Vice-presidente Social - Thiago Sallibi

Vice-presidente de Futebol Master - Antonio Carlos Mantuano*

*(nova vice-presidência)

Como foi a votação no Botafogo

A votação aconteceu em formato híbrido. Os sócios do clube que estavam em dia com suas contribuições sociais puderam votar através de uma plataforma online ou presencialmente, na sede de General Severiano. Lá, a votação aconteceu em urna eletrônica. Por causa do sistema digital, a apuração dos votos foi rápida, e o resultado foi proclamado menos de 30 minutos após o encerramento da votação.

