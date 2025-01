Botafogo domina Prêmio Lance! 2024; confira todos os vencedores

A escolha foi dos internautas e leitores! Na semana passada, em enquete lançada pelo Lance!, torcedores participaram da votação do Prêmio Lance! 2024, que coroou diversos nomes do esporte que fizeram bonito na temporada.

continua após a publicidade

➡️ Confira as tabelas das principais competições de 2025

No futebol, jogadores do Botafogo dominaram as categorias, marcando o ano histórico do clube, que conquistou o Brasileirão e a Copa Libertadores. E no ano olímpico, brilhou a estrela da nossa maior medalhista dos Jogos: Receba Andrade. A votação foi por meio do grupo do Lance! no Whatsapp.

Confira os vencedores do Prêmio Lance! 2024:

MELHOR GOLEIRO

John (Botafogo) 58%

Hugo Souza (Corinthians) 32%

João Ricardo (Fortaleza) 10%

MELHOR LATERAL

Bernabei (Internacional) 50%

Wesley (Flamengo) 39%

William (Cruzeiro) 11%

MELHOR ZAGUEIRO

Alexander Barboza (Botafogo) 74%

Bastos (Botafogo) 16%

Vitão (Internacional) 10%

Barboza, zagueiro do Botafogo, foi o atleta que recebeu a maior porcentagem de votos (Foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP)

MELHOR VOLANTE

Gregore (Botafogo) 48%

Aníbal Moreno (Palmeiras) 26%

Marlon Freitas (Botafogo) 26%

MELHOR MEIA

Gerson (Flamengo) 47%

Rodrigo Garro (Corinthians) 31%

Thiago Almada (Botafogo) 22%

MELHOR ATACANTE

Luiz Henrique (Botafogo) 57%

Estêvão (Palmeiras) 38%

Savarino (Botafogo) 5%

MELHOR MOSAICO

Botafogo (jogo contra o Palmeiras na Libertadores) 62%

Flamengo (despedida de Gabigol) 23%

Ceará (confronto contra o América-MG) 15%

Mosaico da partida Botafogo x Palmeiras (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

PERSONALIDADE OLÍMPICA

Rebeca Andrade (Ginástica artística) 67%

Rayssa Leal (Skate) 17%

Gabrielzinho (Natação) 16%