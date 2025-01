O Botafogo chegou a um acordo pela contratação do Wendel, mas o clube encara um impasse com o Zenit, da Rússia. O Alvinegro busca a chegada do volante na janela de transferências de janeiro, mas os europeus não estão dispostos a perder o jogador no meio da temporada.

Apesar do interesse em retornar ao Brasil, Wendel não tem interesse em forçar uma saída do Zenit, uma vez que é muito respeitado em seu clube. Com isso, o Glorioso deveria pagar a multa do atleta para contratar o volante nas próximas semanas.

Nesse momento, o Botafogo busca convencer os russos por uma liberação imediata, embora o Zenit esteja disposto a abrir mão do jogador ao fim da temporada. Com isso, o Alvinegro só poderia contar com os serviços do meia no segundo semestre de 2025.

O atual campeão da Libertadores e do Brasileirão tem a intenção de reforçar o elenco após as perdas de atletas chaves, como Thiago Almada e Luiz Henrique, mas também de outros nomes que compunham o plantel. No entanto, o clube entende a dificuldade em negociar com os russos.

Botafogo no mercado

Além de Wendel, o Botafogo também busca a chegada de Bitello, que está no Dínamo de Moscou, mas busca uma saída da Rússia. No entanto, o clube também vem encontrando desafios com relação a liberação do atleta.

Nas últimas semanas, o Alvinegro acertou a contratação em definitivo de Jeffinho junto ao Lyon após o empréstimo em 2024. Além do atacante, o Glorioso chegou a um acordo com o zagueiro Jair, do Santos, que está próximo de ser anunciado.