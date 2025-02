O Botafogo segue no mercado em busca de reforços para a temporada, e se movimenta nos últimos dias de mercado para reforçar um elenco escasso. Segundo a apuração do Lance!, agora, a bola da vez é Marcos Paulo, atacante do Boavista, com passagens pelo Fluminense, São Paulo e Atlético de Madrid.

continua após a publicidade

▶️ Briga em Flamengo x Botafogo deixa jogador sem dente; veja o vídeo

▶️ Carlos Leiria retorna ao sub-20, mas Botafogo segue em busca de um técnico

O setor ofensivo tem sido uma das principais carências do elenco. Com a lesão de Artur, Carlos Leiria deve optar por Yarlen ou Rafael Lobato entre os titulares, em um trio com Matheus Martins e Igor Jesus. As saídas de Tiquinho Soares, Júnior Santos, Carlos Alberto e Luiz Henrique, o Botafogo obrigou a SAF a buscar por atacantes nesta janela de transferências. O uruguaio Santiago Rodríguez também tem negociações em andamento com o clube carioca.

Marcos Paulo é formado pelo Fluminense, e atuou pelo Tricolor entre 2018 e 2020, com 77 jogos disputados, 14 gols e 10 assistências. Pelo São Paulo, foram 29 jogos, com quatro gols e duas assistências. No futebol europeu, o atacante tem passagens pelo Famalicão, de Portugal, Atlético de Madrird e Molenbeek, da Bélgica.

continua após a publicidade

O jogador pertencia ao Atlético de Madrid, mas pediu liberação para voltar ao Brasil e ganhar minutagem de jogo, já que não chegou a entrar em campo pelo clube espanhol. Pelo Boavista, Marcos Paulo já disputou quatro partidas e macou um gol, contra o Fluminense.

O acerto, portanto, depende da liberação do Boavista, já que o jogador não pertence mais ao Atlético de Madrid. Da parte de Marcos Paulo, um retorno a um gigante do futebol brasileiro seria bem visto. A tendência é que não haja dificuldade para negociar com o jogador.

continua após a publicidade

Depois da derrota para o Flamengo, na última quarta-feira (12), Botafogo assumiu a sexta colocação, com 12 pontos, e vai para os próximos dos confrontos com a obrigação de vencer para se manter vivo na competição. A equipe, já no comando de Caçapa, volta a campo no próximo sábado (15), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Botafogo