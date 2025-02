O Botafogo foi derrotado por 1 a 0 para o Flamengo, em clássico no Maracanã, válido pela sétima rodada do Campeonato Carioca. Apesar de um jogo morno, a confusão generalizada ao apito final foi o que chamou a atenção. Com mais um resultado negativo, o técnico Carlos Leiria deixa o comando do Glorioso, e Cláudio Caçapa assume a equipe como auxiliar técnico permanente.

O treinador, que retorna ao comando do time sub-20, analisou a partida após a derrota, mas revelou ter visto boas coisas do time em campo.

– Realmente entramos para um clássico, o time estava bem concentrado, entrou competindo bem. Ficou nítido que nossa proposta defensiva entrou bem, conseguimos neutralizar os principais pontos do Flamengo, que eu havia citado. Tivemos boas chances de fazer gol, chances claras. Começamos a construir um repertório maior de construção

Ao apito final, houve confusão generalizada no centro do gramado. Inicialmente, Alexander Barboza e Cleiton se estranharam e trocaram socos ainda em campo. O zagueiro alvinegro acabou expulso pela arbitragem. O árbitro Bruno Mota apresentou mais outros dois cartões vermelhos, para Cleiton, que acertou um soco em Barboza, e Gerson.

– Em relação ao final do jogo, são cenas que não fazem parte do espetáculo. Infelizmente aconteceu porque é um clássico, os ânimos estavam exaltados, um jogo muito competitivo. Prefiro focar no jogo do que nessas coisas do final - afirmou.

Carlos Leiria sobre padrão de jogo do Botafogo

- Precisamos pensar em algumas situações. O Botafogo tem sido criticado pelo padrão. No início do ano tem sido difícil de encontrar o padrão nos últimos anos, mas estamos fazendo de tudo pela classificação para as semifinais do Carioca, a equipe ainda tem chances. Ainda existe uma memoria curta das atuações do ano passado, é um pós-período de férias, ainda não tem um mês de treinamento. Acho que aos poucos vamos voltando e o torcedor vai ficar do nosso lado.

Com a derrota, o Botafogo assume a sexta colocação, com 12 pontos, e vai para os próximos dos confrontos com a obrigação de vencer para se manter vivo na competição. A equipe, já no comando de Caçapa, volta a campo no próximo sábado (15), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

