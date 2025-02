Carlos Leiria retorna ao sub-20, mas Botafogo segue em busca de um técnico

A derrota por 1 a 0 para o Flamengo, nesta quarta-feira (12), em partida válida pelo sétima rodada do Campeonato Carioca, foi a gota d'água para Carlos Leiria. Com a soma de resultados negativos, o Botafogo anunciou que o técnico retorna ao comando da equipe sub-20, e Claudio Caçapa assume o time principal na reta final do estadual.

O saldo de Carlos Leiria não é bom. Com a saída de Artur Jorge no início de janeiro, o treinador assumiu a equipe principal neste início de temporada, mas em 12 jogos, foram quatro vitórias e seis derrotas, incluindo a perda do título da Supercopa, com a derrota por 3 a1 para o Flamengo.

Agora, quem assume o elenco principal é Claudio Caçapa, um velho conhecido da torcida alvinegra. Ele assumirá a função inteiriçamente até a chegada de um novo treinador. Em 2023, Cláudio obteve resultados expressivos comandando a equipe em quatro vitórias importantes: Vasco, Grêmio e Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Patronato pela Copa Sul-Americana.

Apesar da mudança no comando da equipe, o Botafogo segue com a principal incógnita para lidar para o decorrer da temporada: o técnico definitivo. Desde a saída de Artur Jorge, John Textor iniciou as buscas para um novo comandante. Com alguns nomes especulados e entrevistados, como Vasco Matos e Roberto Mancini, o norte-americano não tem pressa para bater o martelo.

A expectativa do empresário é buscar um treinador que abrace o projeto fora das quatro linhas, e que tenha tempo de trabalho no Glorioso. Apesar das tratativas, Textor vai avaliar os nomes procurados nos próximos dias para tomar a sua decisão.

Com a derrota, o Botafogo assume a sexta colocação, com 12 pontos, e vai para os próximos dos confrontos com a obrigação de vencer para se manter vivo na competição. A equipe, já no comando de Caçapa, volta a campo no próximo sábado (15), a partir das 17h (de Brasília), no Estádio Elcyr Resende de Mendonça.

