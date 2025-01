Mercado da Bola: Botafogo demonstra interesse em treinador português

*Em atualização

Desde a saída de Artur Jorge, o Botafogo de John Textor vem trabalhando no mercado da bola em busca de técnico para 2025. Com a negativa de André Jardine, a diretoria alvinegra deve manter foco no mercado português e, segundo apuração do Lance!, já tem um alvo para investir: Vasco Matos, treinador do Santa Clara.

O comandante de 44 anos é sensação em Portugal, e tem atraído interesse de vários clubes, inclusive da Premier League. Porém, apesar do interesse, o Alvinegro ainda não fez contato diretamente com o treinador, mas mantém o alerta ligado para os próximos passos.

Matos tem 44 anos de idade e uma carreira curta como treinador, tendo comandado antes Vilafranquense (2017 a 219) e Alverca (2019), além de ter sido auxiliar no Leixões e no Casa Pia.

No Santa Clara desde 2023, o treinador foi campeão da segunda divisão portuguesa na última temporada, e vem surpreendo como desempenho em 24/25. Hoje, o clube é o quinto colocado da Liga Portugal, com nove vitórias, quatro empates e quatro derrotas. Na equipe, são 66 jogos, com 40 vitórias, 11 empates e 15 derrotas.

