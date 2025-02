Mangueirão está pronto para receber a Supercopa Rei! Veja imagens

Gramado em boas condições, reservados de Botafogo e Flamengo já devidamente identificados com os escudos dos clubes, arquibancadas espaçosas e 100% com cadeiras, e o Espaço TEA, adaptado para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), totalmente pronto. Um dia antes da decisão da Supercopa Rei, o Mangueirão já vive totalmente a atmosfera do jogo, marcado para às 16h (de Brasília) de domingo (2).

O Lance! visitou o estádio no fim da manhã deste sábado, e encontrou dezenas de operários trabalhando na preparação da decisão. Mas eram os preparativos acessórios, como ajustes no palco onde irá se apresentar a cantora Joelma antes da partida, montagem das salas de imprensa e de coletiva, ou preparação de bares e lanchonetes. No que diz respeito ao jogo propriamente dito, tudo já parecia perfeitamente em ordem.

Para a decisão da Supercopa Rei, o reservado do Flamengo ficará à esquerda das cabines de imprensa, e o do Botafogo, à direita. O torcedor rubro-negro, por sua vez, ficará localizado no Lado B do Mangueirão, tradicionalmente ocupado pela torcida do Paysandu. Já o botafoguense que for ao estádio assistirá ao jogo do Lado A, comumente usado pela torcida do Remo.

Supercopa Rei em estádio 'Padrão Fifa'

Inaugurado em 1978, o estádio Mangueirão passou por uma reforma nos últimos anos que consumiu cerca de R$ 500 milhões, bancados pelo Governo do Estado do Pará. Com a reforma, ganhou assentos retráteis, tornou-se totalmente acessível e hoje atende às exigências do “Padrão Fifa”. Em setembro de 2023, recebeu o jogo do Brasil diante da Bolívia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na ocasião, a Seleção, que estreava Fernando Diniz como técnico da equipe nacional, goleou por 5 a 1 e teve boa atuação de Neymar.