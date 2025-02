Supercopa Rei 2025: Casagrande aponta favorito entre Botafogo e Flamengo

Botafogo e Flamengo se enfrentam em clássico válido pela Supercopa Rei, neste domingo (2), no Mangueirão. Para duelo entre os cariocas, o ex-atacante Walter Casagrande apontou favoritismo para o Rubro-Negro. Em programa do "UOL", o comentarista citou as perdas do Alvinegro e disse que o Fla é "mais time".

- Esse ano o Flamengo está melhor que o Botafogo, como elenco. O Botafogo perdeu vários jogadores imprescindíveis para o time. Júnior Santos já estreou pelo Atlético-MG, Almada foi embora, Luiz Henrique foi embora… São três jogadores que foram determinantes nos títulos do ano passado - começou Casagrande.

- Acho que o Flamengo está mais forte para essa final, está mais inteiro, é o mesmo time, está com o mesmo treinador. O Flamengo está mais preparado, tem tudo para se sair bem nessa Supercopa. O Botafogo está sem treinador, ainda é um time forte, mas enfraqueceu muito perdendo esses três jogadores - completou.

A Supercopa voltou a ser disputada no formato atual em 2020 e, de lá para cá, o Flamengo venceu duas vezes. Já foram cinco edições do torneio, que na temporada passada passou a ser chamado de Supercopa Rei, em homenagem a Pelé. A Globo detém os direitos de transmissão do evento com exclusividade até 2027.

Premiação da Supercopa Rei 2025

A CBF divulgou nesta quarta-feira (29) que Botafogo e Flamengo receberão, cada um, R$ 6,05 milhões apenas pela participação no jogo. E o campeão receberá mais US$ 1 milhão (R$ 5,86 milhões, na cotação atual). Assim, quem vencer a Supercopa Rei vai embolsar cerca de R$ 12 milhões.

