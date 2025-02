Supercopa Rei: Botafogo treina no CT do clube que lançou maior artilheiro

Será no CT do Paysandu que o Botafogo fará o último treino antes da decisão da Supercopa Rei. No local, o time do técnico Carlos Leiria fará uma atividade com portões fechados a partir das 16h deste sábado (1). E talvez muitos torcedores não saibam, mas foi justamente no Paysandu que surgiu um dos maiores personagens da história do Botafogo.

Trata-se de Waldir Cardoso Lebrêgo, ou simplesmente Quarentinha. Entre os anos de 1954 e 1964, ele vestiu a camisa alvinegra em 442 partidas e marcou 313 gols. Passadas mais de seis décadas, Quarentinha segue sendo o maior artilheiro da história do Botafogo.

Filho de Luís Gonzaga Lebrêgo, o Quarenta, que também era jogador do Paysandu, Quarentinha iniciou a carreira de jogador de futebol em 1949, aos 16 anos, na equipe de Belém. Transferiu-se para o Vitória, da Bahia, em 1953, até parar no Botafogo em 1954.

No alvinegro carioca, Quarentinha jogou ao lado de craques como Garrincha, Nilton Santos, Paulo Valentim, Rildo e o goleiro Manga, num time que é apontado por muitos como o maior Botafogo de todos os tempos. E chegou a formar ataque com Garrincha, Didi, Amarildo e Zagallo. No período em que defendeu o Botafogo, Quarentinha conquistou três Campeonatos Cariocas e duas Copas Rio-São Paulo.

Treino pode definir estreia, e retorno, no Botafogo

A atividade no CT do Paysandu vai servir para o interino Carlos Leiria definir a equipe que vai encarar o Flamengo neste domingo. E o time, cujos titulares voltaram no meio de semana com a vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca, pode ter novidade.

A mais aguardada é a estreia do atacante Artur. Contratado junto ao Zenit, da Rússia, ele foi apresentado esta semana, já está regularizado junto à CBF e em condições físicas de entrar em campo.

E quem também pode alinhar para a decisão da Supercopa Rei é o zagueiro angolano Bastos. Afastado dos gramados desde o início de dezembro por causa de uma lesão muscular na coxa esquerda, o defensor passou os últimos dias aprimorando o condicionamento físico e deve ficar à disposição do Botafogo.