Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 09:34 • Rio de Janeiro (RJ)

Luiz Henrique, incluído por Dorival Júnior na pré-lista para as Eliminatórias, pode perder a oportunidade de vestir a camisa da Seleção Brasileira. O atacante do Botafogo sentiu a panturrilha na primeira etapa do confronto com o Palmeiras, pela Libertadores, e foi substituído ainda no intervalo.

A lesão havia acontecido no clássico contra o Flamengo, no último domingo (18). O jogador, porém, foi escalado como titular por Artur Jorge no compromisso continental, mas as dores voltaram a aparecer diante dos paulistas.

Segundo o técnico português, porém, a contusão não é um fator preocupante, e a substituição aconteceu justamente por precaução, para que Luiz possa estar presente entre os 26 selecionados.

- Resolvemos abdicar dele para não forçar e esperar, porque ele merece fazer parte da Seleção Brasileira, merece ter o nome dele na lista de convocados, para que possa contribuir não só com o Botafogo, mas também com seu país - afirmou o comandante.

Luiz Henrique deve fazer exames nas próximas horas para entender a gravidade da lesão, já que Dorival só deve incluir o ponta em sua lista se existir condições de jogo. Outro nome no radar do treinador é Estêvão, do Palmeiras, que se recuperou de entorse no tornozelo esquerdo. A convocação será feita na sexta-feira (23), às 11h30 (horário de Brasília), na sede da CBF.

O Brasil entra em campo para duas rodadas das Eliminatórias em setembro. No dia 6, às 22h, recebe o Equador no Couto Pereira; quatro dias depois, vai até o caldeirão do Defensores del Chaco para visita ao Paraguai.