Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 01:41 • Rio de Janeiro

A classificação do Botafogo veio junto com um trauma antigo para a torcida. Quando tudo parecia tranquilo, com uma vantagem de três gols no placar agregado, um apagão faz com que o Palmeiras consiga dois gols relâmpagos no Allianz Parque.

Após a partida, Artur Jorge valorizou a classificação fora de casa, assim como a atuação dos jogadores, mas fez ressalvas em relação aos minutos finais. Para o treinador, esses tipos de gols não podem acontecer. O Alvinegro chegou a tomar a virada com Gustavo Gómez no último minuto, mas gol acabou sendo anulado por toque de mão.

Os últimos momentos do confronto reviveu traumas da torcida desde a virada do Palmeiras no Nilton Santos em novembro de 2023, pelo Brasileirão. Na ocasião, o Botafogo abriu 3 gols de vantagem, e acabou perdendo a partida por 4 a 3 para os rivais.

Apesar das comparações com o ano anterior, o técnico alvinegro evitou falar sobre a partida da última temporada, e preferiu focar no momento atual da equipe.

– Não vamos falar sobre isso. Vamos falar de 2024 (repórter insiste na pergunta). O que posso dizer é que pensamos naquilo que é o hoje, um jogo em que precisaríamos estar preparados para competir. Não deixamos ninguém desiludido com o que prometemos.

– Os jogadores, seus compromissos. Estamos todos no Botafogo de parabéns pelo que fizemos, a forma como conseguimos superar este rival para seguir em frente em uma competição muito especial para nós. Demos mais um passo à frente no nosso crescimento não só como equipe, mas também enquanto clube.

Perguntado se sabe o que aconteceu para que o time tenha levado os três gols em um período de tempo tão curto, Artur Jorge disse que ainda irá analisar os erros friaramente.

– Não (sabe o que aconteceu). Acho que teve mais a ver, ainda numa análise muito fria, com a dificuldade em controlar o que foi o jogo direto do adversário e os encurtamentos dos atacantes. Recuamos demais a nossa linha para permitir que a bola chegasse diretamente à nossa área.

– De uma forma geral, acho que isso aconteceu com alguma regularidade. Mas lembro que o resultado de 2 a 2 nos serviu, se o Palmeiras tivesse feito aquele gol (anulado de Gustavo Gómez), iria para as penalidades. Não mudaria nada em relação ao que era ao jogo, ao menos não nos afastava de rigorosamente nada. Mas temos que pensar que isso não pode acontecer.