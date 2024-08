Dorival Jr. convoca Seleção Brasileira para as Eliminatórias, em setembro. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 22:31 • Rio de Janeiro

O técnico Dorival Junior convoca a Seleção Brasileira para as partidas contra Equador e Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo nesta sexta-feira (23). O evento acontecerá na sede da CBF, no Rio de Janeiro, a partir das 11h30.

O confronto contra o Equador marca o retorno da Seleção a Curitiba depois de mais 20 anos. A última vez que a Seleção jogou na capital paranaense foi em novembro de 2003. Na ocasião, o time comandado por Carlos Alberto Parreira empatou com o Uruguai por 3 a 3 em jogo válido pelas Eliminatórias da Copa da Alemanha.

A última vez que enfrentou o Equador foi em janeiro de 2022, antes da Copa do Qatar, e terminou empatada em 1 a 1. Com gols de Félix Torres, para os colombianos, e Casemiro, para o Brasil.

O segundo duelo será fora de casa. A última vez que a Seleção Brasileira enfrentou o Paraguai foi na fase de grupos da Copa América, quando venceu por 4 a 1, com dois gols de Vinicius Junior, um de Savinho e um de Paquetá.

Dorival Jr em confronto entre Brasil e Costa Rica, pela Copa América 2024. (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

Dorival poderá convocar 23 atletas para os jogos. Confira jogadores do futebol brasileiro que estão na pré-lista do treinador, segundo o ge: Estêvâo (Palmeiras), Luiz Henrique (Botafogo), Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Gerson e Pedro (Flamengo), André e Martinelli (Fluminense).

O Brasil enfrentará o Equador, no dia 6, no Couto Pereira, em Curitiba. Em seguida, no dia 10, a Seleção jogará contra o Paraguai, em Assunção. A apresentação dos convocados está marcada para o dia 2 de setembro, em Curitiba.