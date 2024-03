Júnior Santos brilha, e Botafogo vence RB Bragantino pelo jogo de ida da Libertadores

Júnior Santos foi o protagonista do Botafogo com os dois gols da vitória sobre o RB Bragantino (Foto: Vitor Silva/Botafogo)







Copiar Link

Escrito por João Brandão • Publicada em 06/03/2024 - 23:26 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo conquistou uma grande vitória sobre o RB Bragantino pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores, nesta quarta-feira (6). Júnior Santos foi o grande protagonista da partida com dois gols marcados, enquanto Juninho Capixaba descontou para os visitantes.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Com o resultado, o Alvinegro viaja para Bragança Paulista na próxima semana precisando apenas de um empate para assegurar uma vaga na fase de grupos da principal competição do continente. Por outro lado, Pedro Caixinha precisa vencer o duelo com uma diferença de dois gols para evitar a disputa por pênaltis.

⚽ COMO FOI A PARTIDA?

Na primeira etapa, Botafogo e RB Bragantino protagonizaram um início muito morno, mas um final eletrizante. Após uma chance inacreditável desperdiçada pro Júnior Santos cara a cara com Cleiton em que o camisa 11 optou por servir Tiquinho Soares, o atacante fez bela jogada individual pelo lado direito e bateu no cantinho para abrir o placar. No entanto, o time de Pedro Caixinha respondeu na sequência em cobrança de falta na área e Juninho Capixaba desviando de cabeça para o fundo das redes.

Já no segundo tempo, o Bragantino começou a gostar da partida. Apesar de levar perigo em algumas chances, a equipe de Bragança Paulista foi ineficaz. Foi nessa que Júnior Santos se aproveitou e marcou um golaço para desempatar o jogo e colocar o Botafogo na frente pela disputa de uma vaga na fase de grupos da Libertadores.

Torcida do Botafogo fez grande festa na entrada das equipes (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

✅ O QUE VEM POR AÍ?

No domingo (10), o Botafogo encara o Sampaio Corrêa pela semifinal da Taça Rio, enquanto o RB Bragantino enfrenta o Guarani, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista. As equipes voltam encontrar pela Libertadores na próxima semana.