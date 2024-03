Botafogo se aproxima da contratação de Óscar Romero

Óscar Romero tem passagem pelo Boca Juniors (Foto: Divulgação/Boca Juniors)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 19:55 • Rio de Janeiro (RJ)

O Botafogo está perto de contratar o meia-atacante Óscar Romero, que está livre no mercado após passagem pelo Pendikspor, da Turquia. Aos 31 anos, o jogador deixou sua ex-equipe no último mês de fevereiro.

Segundo publicação inicial do "Ge", o atleta paraguaio foi considerado uma oportunidade de mercado viável para encorpar o elenco. Uma das ideias da diretoria era ter uma opção para a reserva de Eduardo que pudesse assumir o protagonismo no meio-campo e revezar com o titular.

Perto do Botafogo, Óscar Romero teve passagem pelo Boca Juniors, da Argentina, antes de atuar no Pendikspor. No time xeneize em 2022 e 2023, o meia disputou 55 partidas, marcou quatro gols e distribuiu 12 assistências.

Entre 2020 e 2021, o paraguaio jogou pelo argentino San Lorenzo, ao lado de seu irmão Ángel Romero, que hoje está no Corinthians.

Óscar Romero será o 11º reforço do Botafogo na temporada. O clube contratou o goleiro John; os zagueiros Lucas Halter, Alexander Barboza e Pablo; o lateral Damián Suárez; o meio-campista Gregore e os atacantes Jeffinho, Emerson Urso, Luiz Henrique e Savarino.

Ex-Boca Juniors, Óscar Romero está perto do Botafogo (Foto: Divulgação/Boca Juniors)