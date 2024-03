Kauê é formado nas categorias de base do Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro)







Escrito por Vitor Coelho Palhares , supervisionado por Thayuan Leiras • Publicada em 06/03/2024 - 14:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque das categorias de base do Botafogo, Kauê vem conquistando seu espaço entre os profissionais nesta temporada. Com apenas 19 anos, o volante atuou em sete das 13 partidas do Glorioso em 2024 e contribuiu com três assistências.

Presença assídua nas convocações da Seleção Brasileira desde o sub-15, a joia comemorou as oportunidades que recebeu da comissão técnica da equipe carioca e projetou o duelo diante do Red Bull Bragantino, que vale vaga na fase de grupos da Copa Libertadores.

- Creio que estou aproveitando bem as oportunidades e evoluindo com a ajuda dos meus companheiros. Sei que ainda tenho muito pra evoluir e aprender. O importante é o resultado coletivo, e o Botafogo vem conseguindo bons resultados. Vamos com força máxima diante do Red Bull nesses dois jogos e contamos com apoio dos torcedores - disse Kauê.

Polivalente, o jogador pode atuar em diversas posições no meio-campo, fator que acelerou seu processo de adaptação. No entanto, Kauê revelou em entrevista ao Lance! que rende mais como segundo volante, próximo do setor de criação do time.

- Sou volante de origem, me sinto mais confortável jogando como primeiro ou segundo volante, mas estou sempre preparado e à disposição pra atuar em qualquer área do campo que o professor pedir. Acredito que eu consiga render mais como segundo volante, também atuei muito como primeiro. Mas, como disse, meu objetivo é sempre ajudar o clube - finalizou o jogador.