Vasco busca a contratação de Marlon Freitas, do Botafogo

Escrito por Lance! • Publicada em 06/03/2024 - 14:55 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 06/03/2024 - 16:36

Após acerto com o atacante Clayton Silva, do Casa Pia, o Vasco ainda não considera encerrada as movimentações nesta janela de transferência. O clube Cruz-Maltino fez uma proposta pelo volante Marlon Freitas, do Botafogo, por empréstimo até o fim do ano. A informação foi publicada primeiramente pelos jornalistas Lucas Pedrosa e Venê Casagrande.

Apesar da negociação, Marlon Freitas está confirmado no confronto contra o Bragantino nesta quarta-feira (6) pela Libertadores.

O Cruz-Maltino entende que o jogador possa encaixar na posição de primeiro volante e reforçar a equipe nesta temporada, mas o clube alvinegro não deve facilitar nas negociações.

A janela de transferência para o mercado internacional se encerra nesta quinta-feira (7), mas isso não deve impactar na negociação entre clubes nacionais. A data limite para o mercado interno será até 19 de abril.

Marlon Freitas tem sido um dos jogador mais criticados pela torcida do Botafogo após a perda do título em 2023. No primeiro jogo do Campeonato Carioca, o volante recebeu vaias na entrada em campo no Nilton Santos.

📊 NÚMEROS PELO BOTAFOGO:

63 JOGOS

2 GOLS

6 ASSISTÊNCIAS