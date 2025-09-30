Gabriel Bahia faz boa estreia pelo Botafogo apesar da derrota

A estreia do zagueiro Gabriel Bahia com a camisa do Botafogo, apesar da derrota por 2 a 0 para o Fluminense, pode ser celebrada como um importante passo pela afirmação no elenco. O jogador, recém-contratado junto ao Volta Redonda, não comprometeu mesmo em dia conturbado da equipe quanto a organização.

Gabriel Bahia iniciou o Clássico Vovô ao lado de David Ricardo devido à suspensões de Kaio Pantaleão e Alexander Barboza, dupla considerada titular sob o comando de Davide Ancelotti. O camisa 26 teve atuação segura no Maracanã.

Ao todo, foram 80 ações com bola e mapa de calor apontando maior presença já no campo de ataque, aparecendo como opção para construção. Gabriel Bahia acertou 89% dos passes (58 de 65 tentados) e 100% dos dribles tentados (3/3).

Gabriel Bahia em ação pelo Botafogo contra o Fluminense (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Sem fugir da característica, o zagueiro venceu cinco de seis duelos pelo chão e teve o mesmo desempenho no jogo aéreo. Os dados foram fornecidos pelo Sofascore.

Contrato com o Botafogo

Gabriel era titular no Volta Redonda, com 17 partidas na atual edição da Série B, e um dos destaques apesar da campanha do Voltaço, que luta contra o rebaixamento. Ele assinou vínculo de empréstimo até o fim do próximo Campeonato Carioca, com contrato possuindo cláusula de obrigação de compra por metas estabelecidas quanto ao desempenho no Botafogo.

