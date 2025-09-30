Savarino fica fora de convocação e poderá jogar clássico pelo Botafogo

O meia-atacante Savarino, do Botafogo, não foi convocado para os dois amistosos da seleção venezuelana contra Argentina e Belize, nos Estados Unidos, nos dias 10 e 14 de outubro. Com isso, o jogador fica livre para ajudar o Glorioso em um jogo importante pelo Brasileirão.

Savarino sequer teve a ausência na lista justificada pela Federação da Venezuela. Alguns nomes foram barrados por não possuírem visto para entrada em território estadunidense, outros por compromissos por seus clubes ou problemas físicos.

Além, do camisa dez do Botafogo, ficaram gora outros nomes relevantes para a vinotinto nos últimos anos, como Salomón Rondón, Soteldo (Fluminense), José Martínez (Corinthians) e o goleiro Romo.

Savarino em ação no duelo entre Btafogo e LDU (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Botafogo terá Savarino no clássico

Com a ausência na Data Fifa de outubro, Savarino poderá atuar pelo Botafogo no clássico com o Flamengo, marcado para o dia 15 de outubro, no Nilton Santos, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o Rubro-Negro, que costuma ter diversos jogadores convocados para partidas com suas seleções, pode acabar indo desfalcado para o importante duelo.

O meio-campista voltou ao time titular no clássico com o Fluminense após desconforto muscular e vem recuperando as boas atuações. Ainda haverá outra janela oficial de seleções em novembro. A Venezuela terminou em oitavo nas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026 e não se classificou para a competição.