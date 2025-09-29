Maracanã inaugura salas sensoriais no clássico Fluminense x Botafogo

O Maracanã estreou no último domingo (28), durante o clássico entre Fluminense e Botafogo, salas sensoriais para o acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os espaços foram inaugurados em cumprimento à Lei Municipal nº 7.973/2023.

As salas estão localizadas no quinto pavimento do Setor Oeste do estádio e foram projetadas para auxiliar na regulação sensorial e no bem-estar dos usuários. Cada uma possui 57m² e capacidade para até 18 pessoas, incluindo dois profissionais do estádio.

Os ambientes contam com isolamento acústico, iluminação regulável, jogos lúdicos, elementos sensoriais e acessibilidade. A gestão das gratuidades e da venda de ingressos para utilização das salas será responsabilidade do clube mandante das partidas.

Fluminense x Botafogo: como foi o jogo?

Diante de apenas 18 mil torcedores no Maracanã, o Fluminense foi mais efetivo do que o Botafogo e venceu por 2 a 0 no clássico que marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía. Germán Cano, no primeiro tempo, e Lima, nos minutos finais, marcaram os gols da partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O resultado encerra uma sequência de oito vitórias seguidas do alvinegro diante do tricolor.

