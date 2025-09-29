menu hamburguer
Maracanã inaugura salas sensoriais no clássico Fluminense x Botafogo

Espaços são destinados ao acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/09/2025
20:33
Atualizado há 1 minutos
Maracanã salas sensoriais
imagem cameraSala sensorial do Maracanã (Foto: Divulgação)
O Maracanã estreou no último domingo (28), durante o clássico entre Fluminense e Botafogo, salas sensoriais para o acolhimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Os espaços foram inaugurados em cumprimento à Lei Municipal nº 7.973/2023.

As salas estão localizadas no quinto pavimento do Setor Oeste do estádio e foram projetadas para auxiliar na regulação sensorial e no bem-estar dos usuários. Cada uma possui 57m² e capacidade para até 18 pessoas, incluindo dois profissionais do estádio.

Os ambientes contam com isolamento acústico, iluminação regulável, jogos lúdicos, elementos sensoriais e acessibilidade. A gestão das gratuidades e da venda de ingressos para utilização das salas será responsabilidade do clube mandante das partidas.

Fluminense x Botafogo: como foi o jogo?

Diante de apenas 18 mil torcedores no Maracanã, o Fluminense foi mais efetivo do que o Botafogo e venceu por 2 a 0 no clássico que marcou a estreia do técnico Luis Zubeldía. Germán Cano, no primeiro tempo, e Lima, nos minutos finais, marcaram os gols da partida válida pela 25ª rodada do Brasileirão. O resultado encerra uma sequência de oito vitórias seguidas do alvinegro diante do tricolor.

Salas sensoriais Maracanã
Sala sensorial do Maracanã (Foto: Divulgação)

